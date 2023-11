Vóley: Se cierra hoy la fase regular de la liga de Desarrollo

22 noviembre, 2023

Este miércoles se juega la última fecha de la fase regular de la Liga de Desarrollo, para dar paso a las finales. Se jugará de 18 a 20 horas en dos canchas simultáneas del Polideportivo.

En cancha 1 jugarán el sub 14 femenino entre Costa Sud verde y el CEF No 4 a las 18:00. Boca azul y Tres arroyos lo harán a las 19:00 y Costa Sud amarillo y Boca amarillo jugarán a las 20:00.

En simultáneo en cancha 3, jugarán sub 18 masculino juagarán Costa Sud amarillo frente al CEF No 4 a las 18:00 y Costa Sud. A las 19:00 lo harán Costa Sud verde y CEF No 4. A las 20:00 cierran sub 16 femenino Boca amarillo y CEF No 4.

Las Semifinales y finales serán el viernes 24 para sub 16 femenino y sub 18 masculino. El miércoles 29 serán para el sub 14 femenino y sub 18 femenino.

Volver