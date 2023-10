Vóley: Se juega la 9ª fecha de la Liga de Desarrollo

19 octubre, 2023

La Liga Desarrollo de vóley encara este viernes su octava fecha en el Polideportivo Municipal, con cotejos desde las 18:00 hasta las 21:00, tras un fin de semana de receso.

En la categoría menor, Sub-14 femenino será la que más partidos tenga con cinco, repartidos entre dos canchas. En la cancha 1 será protagonista Municipalidad de San Cayetano midiéndose vs. CEF Nº38 de Chaves a las 18; vs. Boca Amarillo a las 19 y vs. Costa Sud Verde a las 20. Mientras en cancha 3 a las 20 el CEF Nº38 se mide con CEF Nº4 y a las 21 Costa Sud Amarillo se enfrenta a Tres Arroyos.

En tanto al Sub-16 femenino tendrá dos partidos en cancha 2, a las 20 CEF Nº38 vs. Boca Azul y a las 21 CEF Nº38 vs. Costa Sud Verde.

Sub-18 femenino será de la partida también en cancha 2, con Tres Arroyos vs. CEF Nº21 de San Cayetano a las 18 y CEF Nº21 vs. CEF Nº4.

En relación al masculino Sub-18, tendrá acción en cancha 3, a las 18 CEF Nº38 vs. CEF Nº4 (1) y a las 19 CEF Nº38 vs. Costa Sud Verde.

