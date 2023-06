Vóley: Se viene fecha previa a los Play Off

9 junio, 2023

Este sábado se jugará la fecha previa a los Play Off de la Liga Municipal de Vóley local. También habrá actividad este viernes con las divisiones formativas. Se disputarán distintos cotejos de Primera en el Microestadio de Costa Sud de Avenida Moreno, a las 14 el Masculino A tendrá el duelo entre Costa Sud A y Costa Sud B, el primero es puntero y el otro el colero de la categoría.

El Femenino A, ante la imposibilidad de Villa del Parque de Necochea por viajar, los partidos de las necochenses se dan por perdidos en Villa 0-2 Costa Sud (0-25 y 0-25) y Villa 0-2 La Guemes (0-25 y 0-25); de esta forma se darán dos partidos, a las 16 Tres Arroyos vs. Costa Sud y a las 18 La Guemes de Punta Alta vs. Tres Arroyos.

El Femenino B, cerrará con dos compromisos, a las 15 CEF N°38 de Chaves vs. Tres Arroyos y a las 17 CEF N°38 vs. CEF N°4.

Inferiores

Por su parte, las inferiores transitarán una nueva jornada este viernes en el Polideportivo Municipal, con tres canchas en acción y una variedad de propuestas desde las 18 hasta las 20. En el Masculino sub-18 se jugará, CEF N°4 (1) vs. CEF N°4 (2) a las 18 en cancha 1 y Costa Sud Verde vs. Costa Sud Amarillo a las 19 en cancha 3.

El sub-18 femenino tendrá un solo partido en cancha 1 a las 20 con Tres Arroyos Vóley vs. CEF N°4. El sub-16 femenino, será el más concurrido con tres compromisos, a las 18 en cancha 3 Boca vs. CEF N°38; a las 19 en cancha 1 CEF N°4 vs. Costa Sud Verde y a las 20 en cancha 2 Boca vs. Costa Sud Amarillo.

En tanto al sub-14 tendrá solo dos partidos Tres Arroyos vs. Costa Sud a las 18 y CEF N°4 vs. Boca a las 19, ambos en cancha 2.

