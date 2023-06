Volver al ruedo: Dirigentes históricos del MV se muestran junto a Nickel

9 junio, 2023

La lista Renovación del Movimiento Vecinal, que impulsa al Dr. Werner Nickel como precandidato a intendente municipal, convocó a simpatizantes y afiliados a un acto en el Club Social, para ir definiendo aspectos de la conformación de la nómina para las PASO de agosto.

Nickel habló con LU 24 y sostuvo que “la idea es un poco explicar de dónde vengo, para quienes no me conocen, explicar cuál es la idea que tenemos este grupo de trabajo que hemos formado que tiene que ver con hacer regresar a esta gente que se ha ido del Vecinalismo por distintas cuestiones y que me convocó a militar; recuperar esos principios que llevaron al partido a trabajar, que tenían que ver con la independencia política para pelear por una mayor autonomía del distrito, y creo que esto va a hacer regresar a gente muy valiosa que haya tenido que alejarse.

“La idea es convocar gente con ideas nuevas, creo que es momento de escuchar a la gente, la gente ha madurado mucho y tiene mucho para aportar; no se trata de volver siempre con lo mismo, es hora de poner el oído y escucharlos, volviendo a renovar la ideología y los principios”.

Federico Balbuena, Juan Furmento, Gerardo Chedrese, Javier Kristensen, Mónica Capellari , Gerardo Zamora, Néstor Ottonelo y Ricardo Moya -uno de los fundadores del Movimiento – fueron algunos de los dirigentes que aceptaron la convocatoria y se sumaron a la reunión en el Club Social.

“Tratamos de ser respetuosos con la integración lista, y la convocatoria también es a la gente nueva, que tenga ganas y me parece que si yo les digo la lista esta armada para que me convocan me contestarían por lo que aún no tenemos definida la nómina”, finalizó.

