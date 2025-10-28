Volver, emprender, crecer: la historia detrás de Primolienda S.A. en Adolfo Gonzales Chaves

Primolienda S.A., el molino harinero de Gonzales Chaves representa un ejemplo inspirador de desarrollo local. Fundada por la familia García, la empresa combina innovación, valor agregado y compromiso con la comunidad, generando empleo y oportunidades en la región.

El molino harinero Primolienda S.A. está ubicado en el Sector Industrial Planificado de Adolfo Gonzales Chaves y se dedica a la molienda de trigo pan para la producción de harinas, sémolas y subproductos.

Fundada en 2016 e iniciada su producción en 2018, la empresa representa un claro ejemplo de cómo la producción agrícola y el procesamiento industrial pueden combinarse para agregar valor en origen y fortalecer la economía local.

Con un terreno de 1,6 hectárea, del cual actualmente ocupa un 30% entre oficinas y planta de procesamiento, Primolienda S.A. alcanza una elaboración diaria de 2.000 bolsas de harina, abasteciendo a clientes en Tres Arroyos, Bahía Blanca, La Pampa, Costa Atlántica, Gran Buenos Aires, La Plata, Benito Juárez y Azul.

El contador público Eugenio García, miembro de la empresa junto a sus primos Efraín y Joaquín García y su hermano Ramiro, todos Ingenieros Agrónomos, destacó los avances alcanzados en los últimos años: “El molino ha desarrollado mucha tecnología en los últimos años. Se le fue agregando el mojador automático y ahora estamos por inaugurar el embolsado automático para mejorar los procesos y ser más eficientes.”

Actualmente, la firma cuenta con un equipo estable de once personas (siete en producción, una en administración y tres en logística), además de vendedores zonales y transportistas contratados que complementan la distribución.

“Siempre hay proyectos arriba de la mesa con la intención de sumar más gente”, aseguró García.

Volver a su ciudad natal y emprender en Chaves significó una gran satisfacción personal y profesional: “La vida del pueblo no tiene comparación con la de la ciudad. Uno se siente cómodo en su lugar, con otra vida social, otra forma de criar a sus hijos… y le apasiona todo eso. Siempre se aprende algo nuevo todos los días.”

Además de su aporte productivo, Primolienda S.A. se consolidó como fuente genuina de empleo local, generando un impacto positivo en la comunidad. Hoy, el trigo que antes debía trasladarse a otras localidades se procesa en Chaves, creando valor y oportunidades dentro del distrito.

El compromiso de la empresa también se refleja en su apoyo a instituciones locales, participando en campañas solidarias, eventos comunitarios y acompañando a estudiantes de distintas escuelas.

“Se trata de ser apasionado en lo que uno hace y ser perseverante; esas son las condiciones necesarias para progresar. Después, hay que buscar ideas que sean ideales para el pueblo.”

Desde la Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves acompañan con orgullo a empresas como Primolienda S.A., que son parte de la historia y del presente productivo de nuestro distrito.

Su trabajo, compromiso y visión son ejemplos de cómo el desarrollo local se construye con empresas que invierten, sueñan y apuestan por su gente, como lo hace la familia García.

