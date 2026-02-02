Volvieron a operar a Bastian en Mar del Plata. Es la séptima desde el accidente

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un nuevo comunicado sobre el estado del Bastian Jerez, el niño de 8 años internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Este lunes se sometió a una nueva intervención quirúrgica, la séptima desde su ingreso tras el accidente en Pinamar, con resultado satisfactorio.

Según el informe oficial del Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, el paciente llevaba más de 10 días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico antes de ingresar al quirófano este mediodía.

El procedimiento médico consistió en el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural. El objetivo principal de esta maniobra fue optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo en el menor.

El niño continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, bajo el seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios.

texto y foto minutouno.com

