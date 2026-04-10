Volvieron: Los astronautas amerizaron exitosamente frente a San Diego

10 abril, 2026 37

La misión Artemis II llegó a su fin luego de 10 días en la que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, realizaran el vuelo de circunvalación a la Luna, convirtiéndose de este modo, en los cuatro seres humanos que han llegado más lejos en el espacio hasta el momento.

Mostraron en esta misión el lado oscuro del satélite, de lo que no existía registro alguno, luego de 56 años de la misión Apolo 11, cuando los comandantes Neil Armstrong y Buzz Aldrin recorrieron la superficie lunar, mientras Michael Collins los esperaba en la cápsula con la que regresaron a la Tierra un 20 de julio de 1969.

De acuerdo a lo que ha trascendido, esta misión del Artemis II tuvo como objetivo a futuro una vuelta concreta a pisar la Luna e instalar un centro de información para la conquista del planeta Marte.

El amerizaje se dio con total normalidad de acuerdo a lo previsto, y luego de algunos minutos, los astronautas fueron rescatados de la cápsula Orion.

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