Volvió una tarde: Fabiano ocupó su banca

En la sesión ordinaria que realizó el Concejo Deliberante, la novedad fue la presencia, en su banca, del concejal por Juntos x el Cambio Roberto Fabiano, quien la ocupó luego haber presentado numerosos pedidos de licencia, e intervino este jueves, incluso dando su opinión en un reclamo de obras para el barrio Boca solicitado desde el peronismo.



Sin novedades sobre Marioli. Trybuchowicz no sesionó

Luego de una gran expectativa generada en la semana respecto a los reemplazos de concejales suplentes de Juntos por el Cambio, que se desarrolla en nota aparte, en la sesión de este jueves no se dio tratamiento al proyecto de decreto para la modificación del decreto de asunción de la concejal Marisa Marioli, por lo que el concejal Alejandro Trybuchowicz, quien se había sentado en la banca, no participó de la sesión; habrá que esperar novedades en tal sentido en el transcurso de los próximos días.