Vota Corrientes: Siete fórmulas para elegir gobernador

30 agosto, 2025

Este domingo, se realizarán en Corrientes las elecciones para elegir gobernador y vice, además de legisladores provinciales e intendentes en más de 70 municipios. Son siete las fórmulas que competirán por el Poder Ejecutivo provincial.

Vamos Corrientes, con la fórmula Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard, es el partido oficialista. Valdés está a cargo de la intendencia de Ituzaingó y es el hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés. Por su parte, Braillard Poccard, actual vicegobernador, buscará la reelección.

La Libertad Avanza irá con Lisandro Almirón, diputado nacional por LLA, y Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Partido De la Esperanza lleva como fórmula a Adriana Vega y Andrés Barboza, ambos abogados.

Encuentro por Corrientes, con el exgobernador Horacio Colombi acompañado por el senador provincial Martín Barrionuevo.

El Partido Ahora, representado por el abogado Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones.

Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López junto al médico Raúl Dal Lago.

Limpiar Corrientes, encabezado por el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, junto al diputado provincial César Lezcano.

En cuanto al Poder Legislativo, los correntinos votarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes; 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.

A nivel municipios, eligen intendentes y concejales en 73 localidades, incluida Corrientes Capital.

Los electores volverán a votar el 26 de octubre en las elecciones generales de todo el país.

