Votó Axel Kicillof: “Los oficialismos tenemos que escuchar a las urnas”

7 septiembre, 2025 0

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa. “Muy contento, muy entusiasmado. Hoy hay un operativo con novedades y todo se está desarrollando con normalidad. Quiero expresar un agradecimiento a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, a la Junta Electoral, y debo decir que venimos a votar. Votar es un acto democrático, de paz”, afirmó el mandatario provincial al retirarse del establecimiento.

Kicillof destacó la importancia de la participación ciudadana: “Estuve hablando con varios intendentes, en todo el territorio se está votando bien”. Además, se mostró emocionado cuando reveló que su hijo mayor vota por primera vez. En un contexto político cargado de definiciones, el gobernador remarcó: “Es una elección con mucha expectativa. Más allá de los resultados, gana la democracia”.

