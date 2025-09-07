Votó el 63% del padrón, una participación más alta de la esperada

7 septiembre, 2025 0

La provincia de Buenos Aires votó este domingo para elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares con una participación mayor a la esperada. Según los primeros datos oficiales, la participación fue del 63%.

En un contexto electoral inédito, donde 10 provincias decidieron desdoblar las elecciones,

el dato que se sostuvo a nivel nacional fue la baja participación electoral. Ninguna superó

el 65% y eso preocupaba tanto al oficialismo como a la oposición.

Tanto Axel Kicillof como Javier Milei insistieron en los últimos días con mensajes para

que la ciudadanía vaya a votar.

La elección bonaerense fue la décima del año y el promedio de participación nacional,

hasta ahora, fue del 58%, un valor 19 puntos más bajo que la media histórica del 77% para

una elección de medio término

Volver