Votó el 63% del padrón, una participación más alta de la esperada
La provincia de Buenos Aires votó este domingo para elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares con una participación mayor a la esperada. Según los primeros datos oficiales, la participación fue del 63%.
En un contexto electoral inédito, donde 10 provincias decidieron desdoblar las elecciones,
el dato que se sostuvo a nivel nacional fue la baja participación electoral. Ninguna superó
el 65% y eso preocupaba tanto al oficialismo como a la oposición.
Tanto Axel Kicillof como Javier Milei insistieron en los últimos días con mensajes para
que la ciudadanía vaya a votar.
La elección bonaerense fue la décima del año y el promedio de participación nacional,
hasta ahora, fue del 58%, un valor 19 puntos más bajo que la media histórica del 77% para
una elección de medio término