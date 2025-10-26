(video) Votó el gobernador, Axel Kicillof, en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cumplió con el ritual democrático. Lo hizo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en el corazón de La Plata, en un 4 y 51 que se vistió de urnas y sobres.

El mandatario llegó con un retraso de media hora sobre el horario previsto, una demora que no pasó desapercibida entre los presentes. A su lado, como en cada acto público, lo acompañó su esposa. Sin atajos ni privilegios, ambos esperaron su turno en la fila, mezclados con el resto de los vecinos, antes de ingresar para emitir su voto.

La escena fue breve, el trámite rápido. Pero la jornada política para Kicillof está lejos de terminar. La pulseada verdadera comienza ahora.

Apenas a unos metros del lugar de votación, el Teatro Metro lo espera convertido en un búnker. Allí, en unas horas, el gobernador dará una conferencia de prensa donde seguramente hará una primera lectura de los resultados.

