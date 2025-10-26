Votó Santilli: “El objetivo es descontar la diferencia de septiembre”

26 octubre, 2025

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó esta mañana y sostuvo que “el objetivo es descontar la diferencia de septiembre” que sacó el peronismo en los comicios bonaerenses del mes pasado.

Tras sufragar en una escuela en el municipio de Tigre, acompañado por su esposa Analía Maiorana, Santilli se refirió a la campaña que tuvo que encabezar tras la renuncia de José Luis Espert: “Ha sido una campaña difícil, corta, de 18 días. Le puse toda la actitud, toda la garra”, señaló.

