Votó Taiana: lamentó que el Gobierno “no ha dado las explicaciones suficientes” sobre cómo votar con la Boleta Única

26 octubre, 2025 0

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó y sostuvo que espera que la votación con la BUP (Boleta Única de Papel) “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo”.

“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, planteó tras votar en una escuela del municipio de Vicente López.

Volver