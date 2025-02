VTV en talleres privados y modificaciones en licencias profesionales: Los anuncios del Gobierno

18 febrero, 2025 0

El Gobierno nacional anunció este martes una serie de modificaciones en el trámite para gestionar la licencia de conducir profesional y estableció nuevos plazos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la cual podrá realizarse en talleres privados. Estas medidas, que dependen en gran parte del apoyo de las provincias, ya habían sido adelantadas a finales de 2024 por la Casa Rosada.

Entre los anuncios más destacados, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó los nuevos plazos para la VTV. “En los 0 km se exigirá a partir del quinto año desde la fecha de patentamiento, y a los dos años si no se trata de un vehículo particular. En los vehículos de 10 años o más, la renovación será cada dos años en el caso de los particulares”, detalló.

¿Y en Provincia de Buenos Aires?

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, los vehículos particulares destinados al transporte de personas con capacidad de hasta nueve plazas, incluido el conductor, están exentos de la VTV hasta los dos años, y a partir de allí, la verificación es anual. El costo de la verificación anual es de $63.463.

En cuanto al trámite, Adorni precisó que las revisiones ya no deberán realizarse exclusivamente en las plantas verificadoras estatales. “Se podrán hacer en cualquier taller o concesionario habilitado”, explicó.

Estas modificaciones se enmarcan dentro de una revisión más amplia de la reglamentación del Código de Tránsito, el cual depende de cada provincia. En este sentido, los gobiernos provinciales tendrán la última palabra sobre si adoptan o no las reformas propuestas por la Nación. En particular, el gobierno de Axel Kicillof ha dejado claro su desacuerdo con la desregulación y la reducción de controles estatales sobre el transporte.



Licencias de conducir

Respecto a la simplificación de las licencias de conducir, Adorni también informó sobre la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), conocida como registro Moyano, que habilita el transporte de cargas o pasajeros en todo el territorio nacional. “Serán las jurisdicciones las encargadas de entregar las licencias profesionales C, D y E. Actualmente, solicitarla cuesta alrededor de $500.000 y renovarla $250.000. Esto se termina, y los cursos y exámenes los ofrecerán prestadores públicos y privados registrados en Vialidad”, anunció. Además, confirmó que los conductores ya no perderán sus licencias por cambios de domicilio.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, un decreto presidencial modificó la Ley N° 24.653 sobre transporte automotor de cargas, estableciendo la digitalización del proceso de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), ahora gratuito y sin necesidad de presencialidad, y la eliminación de la LiNTI. No obstante, a finales del año pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había confirmado que la licencia seguiría siendo obligatoria hasta la implementación de una nueva normativa, que finalmente fue anunciada por Adorni. (infocielo.com)



Volver