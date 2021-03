VTV: “lamentablemente todavía hay un porcentaje muy alto de gente sin la verificación, tanto en autos como motos”

Walter Coviaga, es uno de los encargados de la planta local de VTV, y dialogó ésta mañana con LU24 para informar cómo se está dando el servicio de la Verificación Técnica Vehicular, necesaria para la circulación de los vehículos en la vía pública.

Según comentó Coviaga, la cantidad de vehículos que se verifican “viene aumentando en un 10 o 12 % la cantidad de autos anuales, estamos haciendo alrededor de 23 mil verificaciones por año”. Sin embargo, explicó que “el año pasado por el tema de la pandemia bajó, y eso se notó, pero cuando se normalizo un poco la situación, y eso que atendemos sólo con turno, se dan 130 turnos por dia, y están todos dados, la gente ya está sacando turnos para el lunes”.

Con respecto a los valores de la verificación, indicó que “todavía no ha habido incremento, el precio es de 1108.78 pesos, IVA incluido y se prevé que va a haber un aumento pero no está vigente todavía”. Éste precio es el que deben pagar los vehículos hasta los 1500 kilos, y en ese sentido sostuvo que “las camionetas que pasan más, cambia la tarifa y pasan a pagar 1997 pesos aproximadamente”.

Por otra parte, el encargado de la VTV, comentó que “el porcentaje sobre 100 autos, 60 salen aprobados, los otros 40 se dividen en un 21% sale condicional y el resto rechazado”.

En ese sentido, manifestó que “la gente despacito se fue acomodando a los requerimientos de andar seguro en el auto” y agregó que “es solamente tener el vehículo en condiciones, hoy son pocos los que tienen los cinturones sin usar, se nota un cambio en la forma de pensar”.

Asimismo, informó que “estadísticamente los problemas más comunes son luces, frenos y en menor porcentaje el tren delantero”.

Covigia se refirió también a aquellos vehículos que circulan sin la Verificación Técnica Vehicular “lamentablemente todavía queda un porcentaje muy alto de gente que no tiene la VTV, tanto autos como motos”, y en ese orden de ideas, explicó que “una moto paga 330 pesos la verificación, por ejemplo, todas esas motos que hacen ruido no tiene la verificación”.

Con respecto a la forma de realizar las verificaciones y el servicio que se brinda desde la planta ubicada sobre Ruta 3, indicó que “son 4 turnos cada 15 minutos, al mediodía se achican la cantidad de turnos, pero se dan turnos durante todo el día” y añadió “un auto pasa 12 o 13 minutos en pasar la primer etapa de la línea, se trabaja con mucha agilidad”.

Recordó al finalizar, que los turnos se obtienen en www.infovtv.com.ar , y que no es necesario llegar con mucha anticipación, ya que se respetan los horarios con puntualidad.

