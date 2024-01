Vuelo a Vela: Otra jornada suspendida

9 enero, 2024

Nuevamente se suspendió la jornada del torneo nacional de Vuelo a Vela en el Club Planeadores de Tres Arroyos. Fue debido al frente de tormenta existente que dificultó la realización, aunque los planeadores pudieron tomar altura.

El director del certamen, Hugo Núñez, habló con LU 24 acerca del tema: “Las condiciones del tiempo no fueron aptas para realizar las pruebas de este martes, los pilotos saben que, si el tiempo no lo permite, no se puede volar. Se esperó hasta último momento y no se pudo realizar. Para que el torneo sea homologado son necesarias cinco pruebas válidas, el torneo culmina el 19, tenemos muchos días por delante. Mi función de director es hacer cumplir el reglamento por la FAV (Federación Argentina de Vuelo) y la FIV (Federación Internacional de Vuelo). Los pilotos de esta competencia son 27, podríamos haber tenido más, pero la situación es difícil”, finalizó.

Los efectos del Niño

También LU24 dialogó con el meteorólogo del torneo, Lucas Berengua, que también se desempeña en la Televisión de la Ciudad y en el Canal América: “La meteorología es lo más importante del Vuelo a Vela, ya que se conforma con las térmicas y también a nivel seguridad para el piloto. Mi función es asistir en la parte operativa, la asignación de pistas y el control de tráfico aéreo y realizar la trayectoria de las pruebas de área y velocidad, dependiendo del pronóstico. Empezamos a las 5 de la mañana con las temperaturas del día”, expresó.

“Esta época del año se da el choque del frente frío con el cálido y húmedo y se producen las tormentas para esta zona conocido como la tormenta del Niño. Todavía durará dos días y luego será más leve la del miércoles. Esto se para cuando un frente frío avance y será el fin de semana”, concluyó.

Volver