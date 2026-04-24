Vuelos de la vida:Trasladaron un paciente pediátrico a nosocomio de alta complejidad (videos)

24 abril, 2026 233

Una vez más se puso de manifiesto la operatividad del Aeródromo local, en este caso, en la tarde de este viernes se realizó un vuelo sanitario con un paciente pediátrico a un nosocomio de mayor complejidad.

El operativo coordinado por el sistema aerosanitario demostró una vez más la importancia de contar con el aeródromo local activo para responder a emergencias de salud, cumpliendo un rol clave.

También cabe destacar la combinación de los equipos médicos de tierra y aire, de suma importancia para garantizar la estabilidad de los pacientes durante su traslado.

El vuelo decoló a las 19.45 horas.

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