(audio) Vuelos: el oficialismo en el Concejo pedirá una sesión extraordinaria

22 marzo, 2026 17

El concejal Alejandro Barragán, presidente del bloque de Fuerza Patria en el deliberativo tresarroyense brindó detalles sobre la imposibilidad de tratar el convenio entre la empresa Humming Airways, la comuna y la Cámara Económica respecto al arribo de la línea aérea para los vuelos a la Ciudad de Buenos Aires, para el que se necesitaban los dos tercios de los concejales para dar el correspondiente tratamiento sobre tablas, a la vez que adelantó que el miércoles próximo pedirán una sesión extraordinaria para abordar nuevamente el tema.

“Tuvimos una reunión de presidentes de bloque de manera previa a la sesión en la que se nos anunció la presentación y el pedido de tratamiento del convenio, en la que nos manifestaron los bloques de la oposición que no estaban de acuerdo en hacerlo sobre tablas, por lo que haremos un pedido de extraordinaria a primera hora del miércoles para darle celeridad al tema y tratar el convenio, que es más simbólico, por la exención de la tasa de unos 35 mil pesos, que no afecta a la Ordenanza Fiscal Impositiva, porque no ingresa”, sostuvo.

“Este es un convenio que fue firmado por la Cámara Económica, que ha trabajado muchísimo, y no tenemos que olvidar que estamos tratando el ingreso de un servicio público que permitiría traer nuevos empresarios, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la Ruta 3, de abandono y el tiempo que se tarda con una conexión aérea”, dijo.

“Nosotros vamos a presentar ese pedido porque lo charlamos en la reunión previa convocada por la Presidencia del Concejo, porque la próxima sesión es el 16 de abril y no sabemos si la empresa viendo estos cuestionamientos decide no hacer el contrato con la Cámara Económica”, explicó.

“El estado de abandono en que recibió la gestión de Pablo Garate el aeródromo dio lugar a ponerlo en condiciones por parte del Municipio, para que pueda acceder una línea privada, por lo que no se de otra forma no se hubiera podido formalizar el convenio. Ojalá podamos trabajar para que pueda ser realidad en poco tiempo”, remarcó finalmente Barragán.

Volver