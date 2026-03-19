Vuelos a CABA: La Libertad Avanza apoya pero quiere ver el contrato marco

19 marzo, 2026 75

“Apoyamos que Tres Arroyos cuente con vuelos comerciales” dicen en un comunicado los concejales de La Libertad Avanza, a la vez que reclaman ver el contrato marco, ya que, según expresan “no es serio que se lo dé a conocer diez minutos antes” de la sesión de este jueves.

“A raíz de lo sucedido en la sesión de hoy, desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza, queremos aclarar nuestra postura a favor de contar con vuelos comerciales desde Tres Arroyos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viceversa”, dicen.

“Consideramos que es una oportunidad de desarrollo importantísima para nuestro Distrito, que permitirá conectar nuestra ciudad, contribuyendo ello al desarrollo del empleo, la inversión privada, el trabajo, el turismo y dándole la posibilidad a decenas de vecinos de contar con una alternativa ágil y cómoda para viajar”, argumentan.

“En la sesión de hoy, dejamos en claro esta postura, pidiendo al Poder Ejecutivo que nos envíe el convenio con la debida anticipación para poder leer todos los términos y condiciones y así garantizarle a los vecinos, transparencia y seguridad. No es serio que se dé a conocer el contrato marco diez minutos antes de la sesión como se pretendió”, indican y agregan “ratificamos nuestra postura a favor de esta iniciativa comercial, instando al Departamento Ejecutivo a tratar el tema en conjunto con todos los concejales del HCD para resolver esta cuestión con celeridad”.

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