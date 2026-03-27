Vuelos: el Concejo aprobó el convenio con Humming Airways S.A.

27 marzo, 2026 81

Sin la presencia de los concejales Elgart y Del Aguila, sesionó el Concejo Deliberante, en una sesión extraordinaria que tendría que haber tenido un trámite sencillo, se aprobó finalmente luego de unos 40 minutos el único punto del Orden del Día, para ratificar en todos sus términos el convenio entre Humming Airways S.A., la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos por el cual se establece un convenio de colaboración institucional y operativa para la implementación y servicios de transporte aéreo regular, no programado y regional por parte de Humming , eximiendo a la empresa del pago de tasas portuarias.

Como es habitual hubo cruces, esta vez entre bloques opositores y también algún concepto sobre de qué forma se logró firmar el convenio y la falta de noticias al respecto ya que hace diez meses la Cámara Económica trabajó en tal sentido.

Roché: “No queremos que el intendente atropelle al Concejo Deliberante”

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La primera expresión al respecto la dio el vecinalista Patricio Roché quien dijo que el bloque acompañaría pero que “lo que no queremos es que el intendente atropelle al Concejo Deliberante, y que “no se priorizó la posibilidad de establecer consensos ni debatir el proyecto en comisiones”, a la vez que dirigiéndose a Garate dijo que “esto no se debate así” a la vez que puso a consideración “algunos hechos que se produjeron en los últimos días” y dijo que “en la presentación no quedaba clara la prestación de los servicios de ambulancia y bomberos, no estaba ningún representante de la Cámara ni de la Municipalidad por lo que pedimos informes sobre el convenio que se firmó el miércoles y luego el jueves se presentó a la sesión quince minutos antes y en la legislativa se acordó no tratarlo sobre tablas aunque media hora después no sucedió”.

“Quiero que quede claro que si el convenio no tenía la eximición de tasas no pasaba por el Concejo, pero tiene que pasar si o si, por lo que no se ve la necesidad de politizar todo que termina minando la convivencia democrática”.

Giordano: “Pediremos la exención a todas las empresas que usen el aeródromo”

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Luego fue Eduardo Giordano de La Libertad Avanza quien explicó que “a la hora de dar un dictamen tiene que ser evaluado por lo que pueda sucederle al municipio, y uno tiene que saber por qué eximimos una tasa y cuál sería la prestación”;

Como miembros de La Libertad Avanza y de acuerdo a nuestros principios vamos a trabajar para que se suspendan las tasas a quienes tienen actividades productivas o también recreativas como el club de Planeadores y por supuesto la línea aérea”

Cuando el intendente salió a acusar a la oposición luego tuvimos un feriado de por medio y muchas veces los medios no recogen nuestros dichos; dijo Giordano y du compañero Schena a su vez felicitó “por la celeridad” al Ejecutivo por resolver el tema y abrazar las ideas de la libertad”, en clara chicana.

Moller “los concejales abusan en un punto del concepto de control”

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Gustavo Moller del bloque Unión y Libertad, a su vez dijo que “yo mismo postulé la exención de tasas, por dos años a las empresas que se registren en el distrito a 30 años de plazo y me parece que los concejales en algún punto abusan del concepto de control del legislativo porque pretenden emprender condiciones cuando se presume que le empresa cumple con la legislación para volar en el espacio aéreo no están haciendo alguna actividad ilícita”, sostuvo y dio a conocer su voto positivo.

Calvo, sorprendida por la cercanía de Moller al oficialismo

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Pidió la palabra Roxana Calvo del vecinalismo, quien se mostró sorprendida por los conceptos de Moller “por la cercanía con el bloque oficialista” y cuestionó sus expresiones ya que consideró que “desprestigian el trabajo de los concejales y se sigue bajando la vara”.

Avila acusó “al periodismo muy comprometido con el Ejecutivo”

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La presidencia dio luego la palabra a Carlos Avila, de Nuevos Aires, quien criticó que “hubo diez meses de negociación y no vino nadie a comunicar la iniciativa, y ahora pretenden que crean que el legislativo es el enemigo del pueblo” y que “hay una parte del periodismo muy comprometido con el Ejecutivo” agregando que “una de las cosas para hacer bien sería haber tratado con tiempo este proyecto” y cerró diciendo que “estamos representando a una parte de la sociedad y a ella nos debemos”.

Barragán: “Se debe analizar la cláusula 4 nada más”

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Alejandro Barragán desde Fuerza Patria, reafirmó que “el convenio marco cuenta con tres factores pero debemos analizar de acuerdo al informe irmado por el asesor letrado, Horacio Hid quien sostuvo que “es una facultad del Ejecutivo la realización de contratos”, y el Concejo debe limitarse a analizar la clausula 4, que dice que el municipio no cobrará las tasas por el plazo de nueve meses, y colaborara con la decisión de lograr una conectividad aérea”, por lo que tenemos en claro que tenemos que atenernos a analizar la cláusula 4 que es lo atinente a la Municipalidad.

Reiteró Barragán el crítico estado en el que recibió el aeródromo luego de la gestión vecinalista, la gestión de Garate ante la clausura del mismo ante la cantidad de años de abandono de la gestión vecinalista, y dijo que con la gestión Guillermo Rossotti trabajamos una ordenanza para que el aeródromo cuente con un ingreso que o no tenía y valorizó la gestión de la Cámara Económica por acercar un servicio que no teníamos para poder conectar el crecimiento económico de la ciudad, por lo que este bloque va apoyar”.

María Saavedra “Queremos que la gente entienda que estamos para analizar los hechos”

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María Saavedra del vecinalismo en tanto dijo que “es verdad lo que se dijo respecto a la gestión de Guillermo Rossoti como dijo Barragán pero en determinado momento en el gobierno vecinalista se trató de contratar una línea privada pero debían tener un monto mínimo de pasajeros, y no hubo más intentos porque estaba todo muy regulado y luego a partir de las medidas de este gobierno de LLA que desreguló los empresarios salieron a buscar nuevas rutas y tenemos la responsabilidad de poder contar con el servicio” y queremos que la gente entienda, porque estamos para eso, para analizar correctamente los hechos”.

Unánime

Seguidamente, la presidenta Mara Redivo sometió a votación la Ordenanza, y se aprobó por unanimidad.

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