Vuelos: en Sesión Extraordinaria el Concejo trata el polémico convenio

26 marzo, 2026 0

El Concejo Deliberante convocó a los ediles a una Sesión Extraordinaria para este viernes a partir de las 11:00.

El Orden del Día tiene dos únicos puntos: el primero es considerar si están dadas las condiciones para sesionar, y luego dar el tratamiento al expediente 350186/2026, referido al Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo ratificando el Convenio Marco de Cooperación entre Humming Airways S.A, la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos.

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