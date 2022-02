Vuelta al cole: calidad y precios en Librería Alsina

Se acerca el inicio del ciclo lectivo 2022 y en Librería Alsina se ofrece gran variedad de marcas, calidad y precios de diferentes útiles y artículos esenciales para el regreso a clases.

Héctor Iacoviello, propietario del comercio ubicado en Av. San Martín 535, dijo a LU 24 que “ya se ha comenzado con la venta, sobre todo de mochilas”. En tanto, advirtió que “este año habrá escasez de novedades por falta de entrega por parte de los distribuidores o importadores”.

“Lamentablemente en el rubro de librería el 80 por ciento o más es todo importado, incluso hay agendas que están hechas en China”, añadió.

Explicó que “por problemas de importación han sacado cupo de lo que tenían comprado y nosotros hemos recibido un 20 o 25 por ciento de lo que solicitamos, entonces todos nos encontramos con poco stock de novedades. Si bien podemos tener la variedad no contamos con la cantidad. Estamos teniendo dificultad en el ingreso de mercadería”.

Respecto a los precios, sostuvo que “el incremento acompañó la inflación, es del 50 o 60 por ciento en la mayoría de los artículos y puede haber alguno puntual que haya superado ese porcentaje, por ahí si en la parte de mochilas pero se han ido suplantando por segundas marcas, entonces al haber una variedad de marcas, también la hay de precios y se compensa”.

Si bien aclaró que al haber tanta variedad de productos y precios es muy difícil establecer una canasta escolar, indicó que “una compra de artículos de primera calidad, con mochila, cartuchera, lápices y todo lo que se necesita, rondaría los 10 mil pesos”.

Asimismo, señaló que “una caja de 12 lápices de colores arranca desde los 170 pesos hasta los 600. En el caso de las mochilas de espalda tenemos desde los 1.900 pesos hasta más de 9.000, todas con un amplio rango de marcas de buena calidad”.

En cuanto a los métodos de pago, Iacoviello destacó que “contamos con descuentos por pago en efectivo y tarjetas de débito, y con tarjetas de crédito no hacemos ningún recargo y todas tienen tres cuotas sin interés. Además, hay promociones con los bancos Provincia y Credicoop y también con Favacard”.

“Nos adaptamos mucho a la clientela. Hay personas que reservan los artículos y esperan la promoción para comprarlos y otras que van entregando dinero semanalmente y después los retiran, de esa manera no se pierden la novedad”, manifestó.

