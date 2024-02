Vuelta al cole: tips para armar una vianda completa

15 febrero, 2024

A poco de comenzar las clases, es importante tener en cuenta que come el niño; es importante que lleve alimentos que le gusten y no los rechacen, ya que si no le gustan, pasará las horas de mayor desgaste sin comer bien. Dejemos las comidas que menos le gustan para la cena en casa.

Para que sea completa la vianda debe tener proteína, carbohidratos, grasas saludables y vegetales, siempre busquemos lo posible no lo ideal.

Vamos a lo práctico, un breve repaso: las proteínas son todas las carnes, huevos, ricota, queso, legumbres; carbohidratos, harinas y cereales integrales (preferentemente), legumbres, papa, batata, choclo; y grasas saludables: palta, frutos secos, aceite de oliva (con pequeñas cantidades es suficiente).

Un ejemplo de vianda completa podría contener tiritas de pollo, arvejas, un cuarto de palta, y una ensalada que contenga dos colores diferentes. Si el menú fuese vegetariano reemplazamos el pollo por un huevo duro y una porción de queso.

Hay muchas alternativas, en las redes de ALEGRIZAR voy a subir frecuentemente para renovar opciones!

Algunas opciones de meriendas pueden ser: banana, manzana, uvas, tomates cherry, rueditas de choclo, cereales sin agregados de azúcar, galletitas caseras de avena con trocitos de chocolate, barritas de cereal hechas en casa, que son de buena calidad y mucho más económicas.

Siempre recordá tener previsto el menú para hacer las compras necesarias, es fundamental la organización para no repetir todos los días los mismos alimentos. Tené en cuenta mandar en recipientes separados lo que es para calentar y lo que no, ya que se suele calentar todo junto!

Lic. Carolina Tedesco

Nutricionista MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

