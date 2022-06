Vuelve a reunirse el Banco de Tierras: pedirán acceso a la información sobre los terrenos para los oferentes

21 junio, 2022

Este miércoles a las 8, en Obras Públicas, habrá una nueva reunión de la comisión del Banco de Tierras, que buscará evaluar la licitación de terrenos para beneficiarios del PROCREAR, en la que se puso a consideración de los adjudicatarios 11 terrenos y se recibieron 8 ofertas.

“Claramente no se cumplieron las expectativas porque de 30 inscriptos solo 8 pudieron ofertar, e incluso algunos por fuera de lo que planteaba el pliego, así que habrá que trabajar sobre eso, y ver qué analizó el área de Asesoría Letrada con Obras Públicas, porque entiendo que no se ha definido la adjudicación. Y quedan tres terrenos para una futura licitación, que seguramente se volverán a ofrecer en breve”, aseguró el concejal Cristian Ruiz (Juntos).

“Desde el inicio de la licitación fue una decisión de Obras Públicas y Letrada el no difundir la ubicación para resguardar los terrenos, pero creemos que el que ofertaba necesitaba saber dónde iba a dirigirse su dinero, porque hubo familias que vendieron su auto para acceder. Ese punto debería modificarse para la futura licitación, los tres bloques políticos coincidimos en que esa información debe estar a disposición de los oferentes”, apuntó el edil.

Ruiz ponderó como posibles dificultades a la hora de ofertar para la compra de terrenos esa falta de información sobre la ubicación, y por otra parte “los montos elevados de la cuota inicial y de las mensuales, que para las familias tornan imposible pagar el terreno, el alquiler y el crédito, incluso los mismos vecinos nos plantearon si eso se podía modificar porque era inaccesible. Esos fueron los dos factores que hicieron que la licitación diera estos resultados, porque lo cierto es que las 30 familias acudieron a plantear su preocupación por esto”.

