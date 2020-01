Vuelve el básquet de Liga al Polideportivo de Monte Hermoso

15 enero, 2020

Dentro de los eventos deportivos que ofrece Monte Hermoso en esta nueva temporada, vuelve el básquet de Liga de la mano de Villa Mitre, al Gimnasio Polideportivo Municipal.

El viernes desde las 22 horas, será el segundo partido que disputará en nuestra ciudad de local y se medirá en esa ocasión con Estudiantes de Olavarría.

El lunes, Villa Mitre jugará ante Rocamora de Concepción del Uruguay y el 30 ante. Deportivo Viedma.

El valor de las entradas: General $ 200/ Socios $ 150/ Platea socio $ 300/ Platea no socio $ 350. Los hinchas con abono actualizado ingresan gratuitamente.

Charla gratuita sobre “Reflexión y prevención sobre género”

La Comisaría de la Mujer y la Familia junto a la Dirección de la Mujer, Políticas de género y Diversidades de la Municipalidad de Monte Hermoso, invitan a la charla gratuita a cargo del abogado Juan Ortíz, denominada “Reflexión y prevención sobre género”. La misma tendrá lugar este viernes a las 19:00 en el Centro Integral Comunitario, Río Salado 1000, con entrada libre y gratuita.

Cherutti vuelve con “Son Formidables” al Centro Cultural

Protagonista y responsable de varios de los más grandes éxitos que han tenido las temporadas teatrales de verano en las últimas tres décadas, Miguel Ángel Cherutti vuelve a ponerse al frente de un espectacular music hall, “Son formidables”, rodeado de jóvenes nuevos artistas.

El multifacético humorista se presentará este jueves 16 de enero en el Centro Cultural Monte Hermoso, desde las 22:00, en su última función en Monte Hermoso.

Las entradas, desde los 500 pesos, siguen a la venta en la Boletería del CC, todos los días, de 8.30 a 13.30 y de 19 a 23 horas.

Cultura invita a un domingo de playa, rock y blues

La Dirección de Cultura de Monte Hermoso, invita a disfrutar de una tarde a pura música en la playa.

La cita será en el parador “Pelicanito Oeste” (Costanera entre Costa y Gregorio Juárez) éste domingo desde las 18:00 donde se presentarán, de forma libre y gratuita las bandas “Soldadores Sin careta” de Bahía Blanca; los platenses de “Hongo Apático” y “Perdulario” de Punta Alta.

Cronograma de actividades del 15 al 17 de enero

Miércoles 15

15 a 20 hs- Juegos Inclusivos y Alternativos en Plaza Parque

15.30 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Las visitas guiadas tienen un costo de $100 mayores y $50 menores de 10 años y jubilados

20:30 hs -Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21 hs- Inauguración muestra “Herrumbre, miradas y palabras” en La Biblioteca Popular, Av. Bahía Blanca y Patagonia. Entrada libre y gratuita.

Jueves 16

7 hs – Yoga al aire libre en Dufaur y Costanera. Evento libre y gratuito

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

17 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Las visitas guiadas tienen un costo de $100 mayores y $50 menores de 10 años y jubilados

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Show: Son Formidables con Miguel Ángel Cherutti en el Centro Cultural. Entradas desde los $500.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones.

Viernes 17

17 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Las visitas guiadas tienen un costo de $100 mayores y $50 menores de 10 años y jubilados

20 hs – Recital En Playa: Nonpalidece en el Parador Albatros. Evento libre y gratuito.

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Estudiantes de Olavarría. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Show Musical: Reina Madre, homenaje a Queen en el Centro Cultural. Entrada general $700.

22 hs – Conciertos al aire libre de la Biblioteca Popular en las escalinatas del Centro de Convenciones.

Llega el Summer Rush Monte´s gaming pool party

Éste sábado 18 de enero, de 10 a 20 en el Parador Pelicano, Monte Hermoso vivirá el primer Summer Rush, un evento de gaming único con entrada gratuita producido por El Cubil del Mal y coordinado por la Municipalidad de Monte Hermoso, donde se podrá disfrutar de los presenciales de las ligas Bahienses de Hearthstone, League of Legends, Counter Strike: Global offensive y Fifa.

Además se realizarán torneos en vivo de Teamfight Tactics, Fortnite, Super Smash Bros ultimate y Minecraft; cada uno con grandes premios para los ganadores.

El evento promete un día a puro sol, playa y videojuegos.

Este viernes arrancan los conciertos al aire libre en el Centro de Convenciones

La Biblioteca Popular Monte Hermoso invita a disfrutar desde este 17 de enero del inicio del Ciclo de Conciertos al aire libre 2020 que tendrán lugar todos los viernes a las 22 horas en la explanada del Centro de Convenciones, Faro Recalada y Pedro de Mendoza.

En esta oportunidad, Jazz Chapati Bo, integrado por Lucas Chaves (Guitarra), Maximiliano Corinaldesi (Contrabajo), Lucas Campo (Saxo Tenor) y Sergio Beresovsky (Bateria) presenta un espectáculo para disfrutar de manera libre, gratuita y al aire libre.

Iniciación en actividades deportivas con tablas

Deportes Monte Hermoso suma una nueva actividad gratuita a su calendario de temporada con la “Iniciación en actividades deportivas con tablas” que se dicta los lunes y miércoles, de 16 a 17 horas, en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma) para chicos de 10 a 17 años.

Entre las distintas actividades que se aprende sobre educación ambiental, iniciación en el mar, preparación física, corrientes en el mar y cuidados.

También se conocen las tareas del Guardavidas, RCP y Primeros Auxilios.

Por informes e inscripciones comunicarse al 291 4663442 (Camila)

