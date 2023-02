Vuelve el Boxeo de Primera a la ciudad de Monte Hermoso

14 febrero, 2023

El sábado 25 de febrero, desde las 21.30 horas, el Polideportivo Municipal de Monte Hermoso vivirá una nueva velada boxística que será televisada por TyC Sports y contará con la presencia del representante de esa ciudad Neri Muñoz, que enfrentará a Alexis Torres, por el título Fedelatin Super Ligero a 10 rounds.

También se disputará el título Fedelatin categoría Welter enfrentando a Hugo Roldan y José Acevedo (10 rounds). Otro de los combates profesionales también en categoría Welter, a 8 rounds, enfrentará a Elías Haedo vs Marcelo Puebla.

Las otras peleas serán en categoría Ligero a 6 rounds entre Brian Farías y Alan Boncompagni; en categoría Super Welter (6 rounds) Alejandro Tobio vs. Bruno Oliva y en Welter a 4 rounds, Matías Martínez vs. Juan Manuel Vallejos.

Las entradas están a la venta en Monte Hermoso en el Centro Cultural (Fossatty 33), todos los días de 9 a 13.30 y de 18 a 22 horas y en Bahía Blanca en la Casa de Monte (Galería el Castillo local 6) de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Las mismas tiene un valor de $2000 Ring Side, Plateas $1500 y Populares $1000. Consultas y reservas al teléfono (02921) 481276.

