El Municipio habilita el fútbol 5 y la práctica de deportes colectivos sólo para entrenamiento

El intendente Carlos Sánchez anunció hoy una nueva flexibilización de la cuarentena, vinculada en este caso a la práctica de deportes colectivos en la modalidad de entrenamiento. Autorizó el fútbol 5 y la apertura del único complejo donde se practica fútbol 11, al tiempo que dio luz verde a todos los clubes del distrito para que reciban a niños y jóvenes, con estricta observancia de protocolos sanitarios en general y de cada disciplina en particular, pero sin ningún tipo de competencia.

Lo hizo acompañado del secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra; el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer y el director de Deportes, Guillermo Orsili. Este último formuló algunas aclaraciones con respecto al fútbol, al indicar que “nosotros habilitamos a los clubes, y los que tienen fútbol la pueden desarrollar. Pero sabemos que hay un ente que lo regula, y los clubes afiliados deberán atenerse a lo que este ente determine”.

Con respecto al fútbol amateur, advirtió que “no está permitido ningún tipo de competencia. Por ahí se escuchó que la Liga de Veteranos y la Comercial quieren volver, pero esas son competencias. Si quieren volver a los entrenamientos, deberán presentar sus protocolos”.

Responsabilidad individual

Sánchez, por su parte, apeló fuertemente a la responsabilidad individual al reconocer que “en este momento tan difícil de la pandemia, con una cuarentena que se extiende mucho en el tiempo y tiene diversas consecuencias, es muy importante que cada uno de nosotros sea extremadamente responsable en su cuidado para no perder lo que logramos entre todos con tanto esfuerzo. Esta nueva apertura apunta a que los chicos, sobre todo, comiencen a tener actividades que les permitan reordenarse en horarios y prácticas, ya que en poco tiempo más quizá puedan volver a las escuelas. Nos preocupan mucho chicos y jóvenes, por eso hemos analizado los distintos protocolos que las instituciones deberán cumplir. Pero también instamos a los padres a que si no están de acuerdo o no observan el cumplimiento de las medidas, digan ‘aquí mi hijo no va’. No se obliga a nadie a ir o no ir, sino que reconocemos lo complejo que es para niños y jóvenes haber transitado este período y hace falta contribuir a mejorar su salud física y mental y el cumplimiento de sus horarios”.

Guerra, en tanto, marcó que “puede parecer contradictoria la habilitación de distintas actividades al mismo tiempo que se está en un momento crítico, pero en las pandemias no hay momentos ideales, y se va resolviendo en función de la evolución que se observa. En este caso, las únicas medidas que han dado frutos son el distanciamiento social, las medidas de higiene y el uso de barbijo, y con ellas podemos seguir avanzando en nuestra vida. Además, la OMS está recomendando la prioridad del rastreo de contactos y la posibilidad de aislamiento de pacientes con síntomas. Por eso cada uno, más allá de lo que el Estado pueda habilitar, podrá usar lo que cree que necesita. En un momento difícil como este en que avanza la cantidad de casos en el país, y que se producen contagios en Bahía Blanca y aparecen casos en distritos cercanos donde no había, es fundamental además extremar nuestros cuidados y manejarnos con prudencia, porque del comportamiento de cada uno han dependido los buenos resultados hasta ahora. Y entender que hay habilitaciones pero las actividades no son obligatorias, dependen de las necesidades personales que, cuando esto se prolonga en el tiempo, también es importante atender”.

Lo que se habilita

El director de Deportes, Guillermo Orsili, aclaró que tras diversas reuniones y entrega de protocolos a los referentes de distintas disciplinas, y la firma de actas acuerdo con cada club, se resolvió “habilitar la apertura de los clubes, y cada uno decidirá y elegirá qué disciplinas abrir o no, pero siempre con un protocolo a presentar ante el Municipio, que tendrá que visarlo”. Cumplidos ya estos pasos, desde el lunes se podrá entrenarse en hockey sobre césped y sobre patines en cuatro entidades, el rugby en los dos clubes que lo practican y el básquet de la ATB desde mayores de 12 años por los próximos 14 días –idéntica medida tomaron las entidades de hockey-. Para el resto de las actividades, la apertura no tiene límite de edad.

“Cada institución tiene su infraestructura y el protocolo adecuado a eso y a cada disciplina, porque no es lo mismo trabajar en una cancha que en un complejo de seis”, admitió.

