Vuelve el Fútbol de Primera: Probables formaciones

28 agosto, 2021 Leido: 71

Este domingo vuelve el fútbol de Primera, luego de más de un año de parate debido a la pandemia, con estos encuentros:



El Nacional vs.Colegiales, Ciclista vs. Quilmes,Garmense vs. Olimpo, Boca vs. Villa, Huracán vs. Independencia, y Unión vs. Once Corazones.

Las probables formaciones serían las siguientes:

Boca: Pardiñas ; Cuevas , Montequín, Aja , Álvarez ; Martin , Armesto , Chico y Banegas; Caviggia y Urban.

Villa:Ramón, Morán , San Román , Pavese , Julián ; Marchetti , Valle , Sánchez , Leguizamón Pallero y F. Gutiérrez.

Nacional: Seren ; Matallán , Wehrahne , Ascensión , Inés; Hidalgo , Caballero , Granero , Barrionuevo; Otreras y Vannieuvenhoven.

Colegiales: Alonso ; Di Rocco , Espinal , Sanabria , Giménez; Barrionuevo, Paguegui , Di Croce, Biera ; Elorza y Videla.

Garnense: Luengo ; Petersen, Lucio , Luquez , Di Marco ; Caparrós , Romano , Echeverría, Espíndola ; Del Río y Humoffe.

Olimpo: B. Fernández; Di Rocco , Coronel , Gauto , Vázquez ; Gaitán , Domínguez , González , A. Prieto; Oscariz y Llanos.

Huracán: Carrozzi ; Díaz, Zanel , Maldonado , Uzidinger; L. Domínguez , Fritz , Ciccioli , Barroca; Elizondo y Zubillaga .

Independencia: Tarducci ; Di Marco , Villar , Selinger , Rodríguez; Aberastegui , M. González Méndez , T. González ; Crespo y Fontes.

Ciclista: Corriele; Ramallo , D’Annunzio , Mir , Arias ; Fortunato , Rodríguez , Gómez de Saravia , Arrachea; D´Alessandro y Mozo.

Quilmes: Coronel ; Arenas , Erneta , Marín , Julián ; F. Fernández, Gómez , Viera , D´aloisio ; Montes y Silva.

Unión: Anta ; Ferrario , Quintela , Ebbens , Cianci ; Barú , D. Rivera , Aroza, Jesús Domínguez; Vega y Glere.

Once: Alberca ; Piñero , Caro , Errozarena , Varela ; Dupuy , Cabral , Fauquen , Lacoste; Pedone y L. Rivera.

LU 24 transmitirá El Nacional-Colegiales, desde el Antonio Mateo Catale. Los encuentros comenzarán a las 15:30 y las terceras jugarán desde las 13:30.

