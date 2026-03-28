Vuelve el Fútbol de Primera
Este domingo a partir de las 16.00 vuelve el Fútbol de Primera División que organiza Liga Regional Tresarroyense.
Previamente a partir de las 14:00 juegan las terceras.
Cronograma:
En Indio Rico se van a enfrentar dos que necesitan sumar para engrosar el promedio, Once Corazones recibe a San Martin.
En el Zubiri Colegiales será anfitrión de Independencia.
En el Bosque, Villa del Parque recibe a Quilmes.
En Chaves, el último Campeón y flamante Campeón de la Copa Challenger, Huracán Ciclista, enfrentará a Boca Juniors.
En Bellocq, Recreativo Echegoyen tendrá como rival a Olimpo.
El Bottino tendrá el privilegio de recibir el clásico más añejo de nuestro fútbol entre Huracán y El Nacional.