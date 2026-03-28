Vuelve el Fútbol de Primera

28 marzo, 2026 0

Este domingo a partir de las 16.00 vuelve el Fútbol de Primera División que organiza Liga Regional Tresarroyense.

Previamente a partir de las 14:00 juegan las terceras.

Cronograma:

En Indio Rico se van a enfrentar dos que necesitan sumar para engrosar el promedio, Once Corazones recibe a San Martin.

En el Zubiri Colegiales será anfitrión de Independencia.

En el Bosque, Villa del Parque recibe a Quilmes.

En Chaves, el último Campeón y flamante Campeón de la Copa Challenger, Huracán Ciclista, enfrentará a Boca Juniors.

En Bellocq, Recreativo Echegoyen tendrá como rival a Olimpo.

El Bottino tendrá el privilegio de recibir el clásico más añejo de nuestro fútbol entre Huracán y El Nacional.

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