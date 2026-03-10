Vuelve el fútbol local con el inicio de la Copa Tres Arroyos

10 marzo, 2026 0

Este sábado y domingo, se pone en marcha la temporada futbolística 2026. La acción comienza el sábado con el Fútbol Femenino en el Campo de Deportes de Huracán, donde Colegiales enfrentará a Central a las 18:00, Argentino Junior a El Nacional a las 19:50 y el local Huracán a Villa del Parque a las 22:00.

El domingo será el turno de los Octavos de Final del masculino en cuatro sedes. En Cascallares, Claromecó jugará contra El Nacional a las 13:00 y Cascallares contra Huracán a las 16:00. En la cancha de Boca, Villa del Parque se medirá con Central a las 14:00 y Boca ante ACDC a las 16:00.

Por otro lado, en la cancha de Argentino Juniors, el local enfrentará a Echegoyen a las 14:00 y Olimpo a Unión a las 16:00. Finalmente, en Colegiales, el dueño de casa jugará contra Copetonas a las 14:00 y Quilmes cerrará ante Alumni a las 16:00.

Las entradas generales cuestan 5.000 pesos, con un adicional de 1.000 pesos por vehículo.

