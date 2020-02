Vuelve El Gato Peters a Monte Hermoso

12 febrero, 2020 Leido: 18

Ésta noche, vuelve al Centro Cultural de Monte Hermoso el humorista Gato Peters, con su espectáculo “Cuentero”, un stand-folk campestre que presentará “La gracia del apellido”, “De auto, talleres y mecánicos” y “Festejo de cumpleaños”, entre otros monólogos que formarán parte de este show, que comenzará a las 22 horas.

Las entradas, desde los $600, ya están a la venta en la Boletería del Centro Cultural.

El 7º Festival de Tango en Plaza de la Memoria

Del 14 al 16 de febrero llega a Monte Hermoso la 7ma edición del Festival de Tango en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

Este evento que crece al compás del 2×4, año tras año, contará con espectáculos de primer nivel en la voz de Nora Roca junto a Gaby “La voz sensual del Tango” y el pianista Víctor Volpe. También tendrá lugar la actuación del trió Bahía Blanca Tango con el cantante Pablo Gibelli; participará el Ballet Tango Sólido y muchos más artistas invitados en estos tres días que propone Monte Hermoso para la música popular.

Se reprogramó el recital de Lo`Pibitos en Monte Hermoso

La Secretaría de Turismo informó que, en el marco de los recitales libres y gratuitos denominados #LaPlayaSuena, la banda urbana del Río de La Plata, Lo`Pibitos, se presentará el jueves 20 de febrero desde las 18 horas en el parador de playa Prisma (bajada calle Patagonia).

Lo`Pibitos es una banda formada en el 2006 por Guido “El Dog” Ruggiero (MC), Tomás “Tommy Tomasso” (MC), y “Jean Luka” y “Rody” Arbe. Inicialmente adoptaron la formación clásica de “soundsystem”, Rap sobre bases House. Luego de varias presentaciones en el escenario porteño el público se identificó rápidamente con la banda, convirtiéndola en un exponente de la expresión urbana. La banda se caracteriza por un sonido ecléctico que fusiona lo digital y lo analógico funk – hip hop – rock – ritmos latinos.

Villa Mitre vs Quilmes

Hoy vuelve el básquet de Liga al Gimnasio Polideportivo Municipal donde Villa Mitre se enfrentará a Quilmes de Mar del Plata desde las 22 horas.

Durante el mes de febrero los enfrentamientos continuarán los días 15/02 ante Gimnasia de La Plata y finalmente el 18/02 se medirá ante Ciclista de Junín.

El valor de las entradas para todos los enfrentamientos son de $200 la general / Socios $150 / Platea socio $300 / Platea no socio $350. Los hinchas con abono actualizado ingresan gratuitamente.

Cronograma de actividades del 12 al 14 de febrero

Miércoles 12

De 8.30 a 10 hs – Newcom (voley adaptado) para mayores de 55 años en el gimnasio polideportivo municipal.

8.30 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

15 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

De 16 a 17 horas – “Iniciación en actividades de mar” para chicos de 10 a 17 años en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma)

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en la plaza del Barrio Fonavi

20:30 hs- espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Quilmes de Mar del Plata. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Presentación de “Los Aguirre” en el Centro de Convenciones. Evento libre y gratuito.

22 hs – Obra teatral “Del Humo” a cargo de Amararte en el Centro Cultural, entrada a la gorra.

Jueves 13

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

15 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Parque de Aldea del Este

20:30 hs- espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones

Viernes 14

10 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

16 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

20.30 hs – 7ª edición del Festival de Tango “Purretes, Arrabaleros y Tangueros Dorreguenses” en la Peatonal Dorrego y Costanera.

20:30 hs- espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21.30 hs – 7ª edición del Festival de Tango “Trío Bahía Blanca Tango, con el cantante Pablo Gibelli” en la Peatonal Dorrego y Costanera.

22 hs – Show: Gato Peters “Cuentero” en el Centro Cultural. Entrada desde los $600.

22 hs – Conciertos al aire libre de la Biblioteca Popular en las escalinatas del Centro de Convenciones.

De 22 a 00 hs – Observaciones Astronómicas en el Centro de Observación Astronómica, Camino Sinuoso Acceso Oeste. Libre y gratuito.

