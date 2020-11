Vuelve el horario de verano a los bancos: desde el martes abrirán de 8 a 13

29 noviembre, 2020

Por décadas, los bancos décadas atendieron al público de 10 a 15 en el “horario de invierno” y de 8 a 13 en “horario de verano”. El corte de esta tradición se produjo en 1996, a través de un decreto firmado por el gobernador Eduardo Duhalde, a tono con una bajada de línea del por entonces presidente Carlos Menem, que dejó un horario único de atención al público. Pero desde el 1 de diciembre de 2020, anunció Kicillof, volverá el horario de verano a los bancos.



Cuando se tomó la medida de dejar el horario único, recuerda el diario El Popular de Olavarría, comenzaban a derrumbarse los históricos, casi centenarios bancos del interior de la provincia de Buenos Aires. En un lapso de seis o siete años no quedó ninguna de esas entidades de capital locales, pero sus nombres permanecen en la memoria de los clientes que hace rato peinan canas.

Son sólo recuerdos desde mediados de los 90 en adelante el Banco de Olavarría, el Banco de la Edificadora de Olavarría, el Nuevo Banco de Azul, el Banco de Sur (con cabecera en Bahía Blanca), el Banco Comercial del Tandil, el Banco de Pringles, el Banco Comercial de Tres Arroyos, entre otros.

En aquel tiempo la temporada de “verano” era de 15 de noviembre a 14 de marzo y la de invierno entre 15 de marzo y 14 de noviembre.

De esas épocas no quedaba ni el horario de verano, cosa que se recuperará en todo el territorio bonaerense el próximo 1 de diciembre: las entidades bancarias abrirán sus puertas a las 8 de la mañana y las cerrarán a las 13 hasta el 4 de abril, cuando los bancos retomarán la atención al público de 10 a 15.

En el primero de los casos el turno de trabajo será de 7.45 a 15.15 y en el lapso “invernal” de 9.45 a 17.15.

La noticia fue confirmada y celebrada por el titular regional de la Asociación Bancaria, José Luis Iturralde. “Es una solicitud histórica de la Asociación Bancaria” recordó.

“Esta solicitud no nace de una burbuja. Nace de las bases, de los compañeros y compañeras bancarias a los cuales representamos. Se cumple de este modo un viejo anhelo de los empleados y empleadas bancarias de la provincia de Buenos Aires” subrayó Iturralde.

“Y tuvimos en cuenta que por las altas temperaturas el comienzo del otoño ahora se alarga hasta bien entrado abril” acotó.

El cambio, sin embargo, responde a otras cuestiones, que se suman al carácter reivindicatorio de la medida. “Hay un impacto en la gente por las altas temperaturas, fundamentalmente para los jubilados -que hacían grandes colas a las 11 ó 12 del mediodía, con mucho calor- y las autoridades querían que ese impacto fuera disminuyendo” dijo.

“Este es un argumento sólido, porque generalmente los jubilados y jubiladas van muy temprano al banco, 7.30/8 ya están haciendo la cola, y esto los beneficia, mientras por el tema comercial algunos sectores ya tienen aplicaciones tecnológicas que les permiten manejar el horario e inclusive las operaciones bancarias” consideró.

“Falta ahora que el decreto del gobierno provincial vaya al Banco Central de la República Argentina e instruya a las empresas a través de las circulares correspondientes por el tema del tesoro y del horario bancario” explicó el titular de La Bancaria.

Como la banca en tiempos de pandemia atiende según turnos acordados previamente, con las nuevas disposiciones deberán esperar la llegada de las circulares del BCRA.

La tan anhelada medida por parte de los empleados bancarios fue dada a conocer por el propio Axel Kicillof, durante el XLVII Congreso Ordinario Nacional de la Asociación Bancaria que se celebró entre 25, 26 y 27 de noviembre en la Capital Federal.

Los partidos del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) quedarán excluidos de la medida, por lo que en el Conurbano no habrá ninguna modificación.

