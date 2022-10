Vuelve el Pampita con su gran noche: será el 15 de octubre en el SUM de la Técnica

7 octubre, 2022

El tresarroyense Emiliano Pellegrino vuelve a subir al escenario para compartir su esperada peña. La 18ª Noche del Pampita será el 15 de octubre, en el SUM de la Escuela Técnica, Matheu 650, y ofrecerá como broche de oro, además de la presentación del cantor local y una gran cantidad de invitados, el show de Leonardo Miranda desde Esquel.

“Uno para estos eventos necesita de un buen servicio de cantina, que si está en manos del club de Madres de la Escuela Técnica, es garantía de que será espectacular. Además, a lo largo de tantos años con la guitarra de un lado para el otro, he conocido amigos, que me van a acompañar, como Carmen Luján con su conjunto, la Academia El Caldén, encuentro de payadores con Fausto López Bastián y Cristian Méndez, los balcarceños de Estampa Criolla, Los Sembradores del Sur, y un amigo que me acompaña siempre en el tango, Jorge Melucci, además del canto surero de Marcelo Oxandaburu”, anticipó el Pampita, que será acompañado por Jorge Herrera y Pablo Lobato en guitarra y Matías Di Noyo en bombo.

Las entradas ya están en venta a un valor de 1000 pesos, en Magallanes 1053, y con el número habrá sorteos alusivos al Día de la Madre, que como siempre tendrá su homenaje con 300 claveles que el Pampita ya adquirió para obsequiarles a las mamás presentes. También se sorteará un viaje a las Termas de Dolores por gentileza de Venecia Viajes y Turismo. Consultas e informes en el 2983567355 y 2983587673.

Volver