Vuelve “Mujeres con Mayúscula”

16 mayo, 2024

El ciclo de charlas “Mujeres con Mayúscula”, que lleva adelante Ana Conti, volverá este miércoles 29 de mayo a beneficio de la Biblioteca Meister.

En diálogo con LU 24, la disertante contó que en el inicio del octavo año de la propuesta expondrá sobre la vida y obra de Regina Pacini. La cita es a las 19 horas en el Salón de Confitería La Perla.

“La historia de amor con Marcelo T. de Alvear fue fascinante: ella era una cantante lírica nacida en Portugal y él, el porteño más codiciado de la Argentina”, comentó Conti.

“La relación no fue bien vista, él llegó a ser presidente y la primera dama era extranjera. Cantarse con una artista en esa época fue terrible”, agregó.

Además, destacó el aporte a la cultura ya que, entre otras acciones, fundó la Casa del Teatro.

A modo de entrada, se solicita la colaboración de un alimento no perecedero (galletitas, mermeladas, dulce de leche, etc.) que será donado al merendero de la institución.

Volver