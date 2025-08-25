Walter Plaza contó su presente en Estudiantes de La Plata

25 agosto, 2025 0

Este lunes visitó los estudios de LU24, Walter Plaza, el jugador tresarroyense que está en Estudiantes de La Plata y contó cómo es su presente en el equipo pincha.

Contó que hacía siete meses que no venía a Tres Arroyos y que aprovechó a visitar a sus compañeros de escuela.

También expresó que un día en nuestra ciudad se levanta temprano sale a correr y aprovecha a estar con la familia y amigos.

Expresó que se adaptó rápido y salió Campeón del La Liga Platense infantil, (LIFIPA), que la juegan equipos de La Plata y está jugando los Torneos de AFA .

Dijo también que los clásicos en su categoría llevan mucha gente y tuvieron un VAR Y que los partidos comunes llevan mucho público.

Otra cosa que comentó es que los Torneos de LIFIPA se juegan los sábados y viernes y los de AFA los días domingo.

Para finalizar, agradeció a sus padres y hermanos, que siempre lo apoyan.

