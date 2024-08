Walter Torraca analiza la situación por la que atraviesa el arbitraje en el fútbol local

15 agosto, 2024 9

El àrbitro Walter Torraca, a través de un extenso comunicado analizó la situación por la que atraviesan los encargados de impartir justicia en el fútbol tresarroyense, y la llegada de jueces foráneos de Bahía Blanca a los que se suman ahora desde Olavarría las nuevas ternas arbitrales para controlar los encuentros de la Liga Regional.

Sus conceptos son los siguientes:

“Quizás seguir en silencio me convierta en cómplice de no querer comprender a la depresión que ha llegado al Fútbol de Tres Arroyos. Sin querer llamar la atención y desde uno de los lugares que serían la Pata de una mesa, hoy necesito desahogarme.

Soy árbitro de Futbol hace más de 20 años y he pasado por los momentos más lindos del Futbol de Tres Arroyos ya sea a nivel dirigencial, Futbolístico y Arbitral. Ejemplificando con lo hecho por Huracán de Tres Arroyos que es parte de la Liga tresarroyense de Futbol y los Árbitros que llegaron a ser parte del futbol a Nivel nacional entre ellos Elgart, Facundo; Espinosa, Fabián entre otros. En el futbol de tres Arroyos se ha dejado de lado la importante labor específica que tiene esta actividad, que es la formación de talentos que atraviesan la frontera de nuestro distrito. De manera contraria con la sed de una repetitiva forma de culminar los años para solo gritar Campeón y quizás lograr un breve intento de aspirar a un poco más, sin poder lograrlo debido a la decadencia que ha tenido nuestro futbol; se absorben jugadores de otras ligas sacándole oportunidades a nuestros juveniles que integran los clubes desde categorías infantiles, en las cuales han sido formados.

Hoy no me sorprende una nueva decisión que han tomado dirigentes del futbol de tres Arroyos, que es darle trabajo a más árbitros foráneos que en muchos casos vienen hacer sus primeras armas con árbitros nuevos debido a las pocas oportunidades que les dan en sus propias Ligas. Dicha acción resulta a nuestro criterio ser algo extorsiva ya que los resultados son lo mismo, pero dejándonos sin trabajo nos dan un mensaje claro que aquellos que hoy deciden y tienen las riendas de nuestro querido futbol no logran los resultados pretendidos generando miedo, o pensando que lo generan.

En la actualidad Tres Arroyos a Nivel Futbolístico y meramente Arbitral está pasando por una transición obligada, en la cual se están generando nuevos hombres de negro, los cuales en su aprendizaje soportan la crítica que con el paso del tiempo los lleva a cometer menos errores y más aciertos.

Es por eso que es inentendible que hoy el Futbol Tresarroyense haya decidido elegir Árbitros de otras ligas para que minimicen sus errores trabajando en nuestro territorio y no lo hagan con los árbitros locales. A su vez le pedimos intervención al Señor Intendente Pablo Garate que en sus discursos afirma la pasión y apoyo que tiene por el deporte de nuestro distrito. Que con dichas acciones de parte de la dirigencia futbolística, no solo perjudica la fuente laboral de muchos compañeros, sino también la fuga de dinero hacia otras ciudades. Siendo que el futbol del distrito de tres Arroyos es la actividad deportiva más importante; aconsejando a dirigentes jerárquicos de dicha actividad para que se revierta la situación.

Entiendo que en estos tiempos que transitamos un mensaje que proviene de un árbitro será leído y criticado en las redes sociales, visto desde el punto de vista de lo que somos, Árbitros y no de lo profundo que tiene el relato. Es por eso que aconsejo no se lea desde la mediocridad y que la crítica sea de aquellas personas que ven las falencias que hoy sufre nuestro futbol, que no solo está reflejada en nuestra actividad que es el arbitraje sino también en el futbol juvenil e infantil del distrito”.

Walter Torraca

Volver