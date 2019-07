Werner Nickel: “el vecinalismo ha logrado siempre ir para adelante”

El precandidato a concejal en segundo lugar de la lista del Movimiento Vecinal, Dr. Werner Nickel, visitó los estudios de LU 24 para contar cuales son los pilares de la campaña del partido vecinalista.

“Nuestra campaña tampoco requiere de muchas cosas nuevas, tenemos que mostrar lo que hemos hecho. El vecinalismo ha logrado en estos últimos años llevar el barco a buen ritmo, el mar ha estado muy revuelto y a pesar de eso hemos logrado mantener los principios básicos de nuestro vecinalismo”, indicó Nickel en primer término.

“Pudimos mantener un Municipio que se ha transformado en un modelo a nivel provincial y nacional, con la participación del intendente Sánchez en numerosas charlas”, sostuvo Nickel, al tiempo que agregó que “más allá de los proyectos y las obras hay que resaltar y tener en cuenta lo que ha logrado el Municipio en estos últimos tiempos. Nos ha tocado navegar con viento a favor y viento en contra, sin embargo el vecinalismo ha logrado siempre ir para adelante”.

El avance del CRESTA

Al ser consultado sobre que fue lo más destacado en los años de gobierno del intendente Sánchez, Nickel se inclinó por el CRESTA: “creo que el intendente lo vio con una mirada a futuro, a largo plazo, que él siempre ha tenido. Creo que es un proyecto que no tiene techo y hay que seguir trabajando en eso, seguir apostando a la producción”, explicó.

“El CRESTA puede ser partícipe del gran salto para llevar a Tres Arroyos de una ciudad chica a lo que se está transformando ahora. Nos va a llevar a seguir creciendo y seguir convocando chicos que vengan a estudiar, de la región y la zona”, agregó.



Refiriéndose a su pasado como secretario de Seguridad, Nickel indicó que “el tema de la seguridad es muy complejo, al Municipio le ha tocado vivir una situación distinta con un gobierno que ha tenido una manera diferente de gestionar. Hay necesidades que las tiene que costear el Municipio con recursos propios que en definitiva son aportes del vecino”.

“Nosotros no tenemos la misma ideología o bandera política que la provincia, pero en distintas reuniones y charlas fueron compartidas con intendentes de Cambiemos o secretarios del mismo partido, la forma de gestionar de este gobierno nacional y provincial nos hace la situación muy difícil”, dijo, al tiempo que agregó que “hay un estado casi de abandono a la policía. A mí me tocó estar en la secretaría y uno tiene un trato con los policías, aprendí a conocerlos. Esta situación no solo afecta a nuestro municipio sino también pone en una situación difícil al funcionario policial”.

“Es muy importante escuchar al vecino, creo que nosotros tenemos la gran ventaja de poder estar transitando por estos momentos de campaña con la posibilidad de mostrar lo que hemos hecho y seguir mostrando lo que estamos haciendo junto al vecino”, sostuvo.

Sánchez y los jóvenes

Respecto al grupo del partido vecinalista, Nickel argumentó que “se ha formado un grupo muy lindo y con mucho entusiasmo, se ve una campaña tranquila desde las otras fuerzas, nosotros puertas adentro nos juntamos todos los días”

En tanto que al ser consultado por su visión del intendente Sánchez, Nickel manifestó que “es llamativo, no es común encontrar una persona con ese entusiasmo, el siempre encuentra la excusa para justificar su entusiasmo, él dice que es su compromiso más importante para los años que ha tenido de gestión”.

“Se ha arrimado mucha gente, chicos jóvenes. Desde el partido se les ha dado una “independencia” para que ellos propongan y realicen, que nos pidan intervención o colaboración que allí estaremos, pero los hemos dejado que se desarrollen y están muy entusiasmados”, dijo el concejal vecinalista respecto a la juventud del partido.

Localidades

Al ser consultado por la situación de las localidades, Nickel dijo que “la gente se ha acostumbrado a todo lo que se le dio, a las posibilidades de acceso que ha tenido, y está muy bien que exijan y pidan. Carlos Sánchez ha tenido una premisa, él ha tomado muy bien el tema de las localidades, indudablemente se ve lo realizado”

“Faltan cosas y está bien que el vecino de las localidades las reclame, pero evidentemente la transformación no ha venido solo en Tres Arroyos, sino también las localidades cuentan con servicios básicos que años anteriores eran impensados”, finalizó.