Werner Nickel: “No cambio ni abandono. Políticamente en Tres Arroyos nací vecinalista y así he de morir”

19 mayo, 2025 0

En una extensa publicación en sus redes sociales, Werner Nickel plasmó su postura política y personal, luego de renunciar a la vicepresidencia del Movimiento Vecinal, y haber participado de una convocatoria de un espacio político en Coronel Pringles.

Textualmente expresó:

“A través del presente y por este medio, me voy a dirigir principalmente a los 3.000 vecinos de tres arroyos que en el año 2023 decidieron acompañarme con su voto de confianza. Vecinos que al igual que yo, creyeron y pensaron en que eran tiempos de renovación en el vecinalismo, y que el movimiento vecinal, como toda institución, siempre debe estar por encima de las personas y de los intereses y apetencias individuales.

Pensé y juntos pensamos que era momento de volver a colocar al movimiento vecinal en el lugar que nunca debió haber perdido.

Aparecen redundantes y sobreabundante las aclaraciones, porque los conozco y uds. También a mí, porque soy nacido y criado en Tres Arroyos; porque soy hijo de mi padre, el viejo Nickel, el techista, ni más ni menos, y porque soy padre de mis hijos.

Porque uds. Me votaron convencidos; y porque yo no tuve que salir a comprar votos; y porque yo no tuve que “apretar” a nadie; y porque el que decidió votarme lo hizo igual, aunque peligrara luego su puesto de trabajo.

Pero les cuento por qué decidí renunciar a la comisión del movimiento vecinal.

Por muchos años padecí la subestimación y como colofón, en proceso electoral interno del año 2023, y a pesar de tantas veces haber puesto en juego hasta mi honor y mi piel por una gestión, mi propio espacio me quitó el apoyo, y con toda su estructura se me presentó como mi más férrea oposición.

Solo los auténticos vecinalistas me acompañaron, pero por convicción no por interés.

Pues bien, hoy digo basta. “ya no más” diría una simpática publicidad televisiva.

Con 54 años de edad ya me considero con la capacidad e independencia suficiente como para decidir con quien estar y con quien no, en qué lugar estar y en qué lugar ya no. Y porque soy un convencido de que al igual que en la vida, en la política hay –y debe haber- respeto, principios, valores, códigos.

Respecto a quienes con liviandad y en algunos casos con maliciosa intencionalidad deciden opinar y decir que me sumé a algún espacio o a partir de sus cortos razonamientos –que no me sorprenden- postean en las redes sociales pretendiendo insinuar algún cambio en mis principios, les digo que yo no he cambiado mis colores. No cambio ni abandono. Políticamente en Tres Arroyos nací vecinalista y así he de morir.

Este sábado me invitaron a participar de una reunión del Grupo Sur, un espacio en el que confluyen partidarios de la UCR, del Pro, de la Coalición Cívica, de otras agrupaciones políticas y también vecinalistas.

Pues acepté el convite, asistí a la reunión, a la que concurrí con mi camiseta puesta, la que con orgullo luzco, la amarilla y negra y que en el pecho luce las letras “M” y la “V” del Movimiento Vecinal. Reunión muy interesante por cierto y que me permitió mirar a Tres Arroyos desde otra perspectiva, desde otro lugar, con una mirada más general desde lo seccional. Un Tres Arroyos incierto en una provincia que necesita cambiar el rumbo, una provincia que no puedes seguir haciendo oídos sordos a la realidad y a las necesidades de su gente; una provincia que exige mejoras en la salud pública; exige mejoras en la infraestructura vial, en la seguridad, muestras cabales del desprecio por la vida de los bonaerenses.

En fin, asistí a una reunión en la que se intercambiaron ideas, porque me gusta escuchar, me gusta crecer, aprender, porque la vida es un aprendizaje, y porque no abandono.

Sin más, los abrazo”.

