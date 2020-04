Wilson, enfocado en la acción social: “tratamos de ayudar a las familias que lo necesitan”

28 abril, 2020

El director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Guillermo Wilson, expresó hoy por LU 24 que más allá de que “económicamente estamos todos golpeados, tratamos de ayudar a las familias que lo necesitan”.

“Prácticamente desde que asumí lo que estamos haciendo tiene que ver con la acción social”, explicó.

Sobre lo que lleva diseñado junto al capataz, analizó que “se puede dividir en dos grandes áreas: lo que pasa acá durante todo el año y lo que sucede en verano, algo que ya se empieza a planificar”. En este sentido, adelantó que “estamos proyectando los 100 años que se cumplirán el 9 de noviembre. En todo caso, hay un plan B para hacer un festejo virtual”.

En cuanto al personal, sostuvo que “hay mucha gente con experiencia, que es casi autónoma y muy eficiente. En primer momento plantee no cambiar las figuritas de lugar y seguir por el mismo camino”, subrayó.

“Billy” considera que “la belleza es el principal elemento de una localidad turística” y hacia eso apuntará su gestión. También tiene pensado poder reforestar el Vivero.

Por otra parte, indicó que ayer se reunió con el intendente durante varias horas. “Hablamos de todo. A él se lo ve muy entusiasmado, me han apoyado en todo durante este tiempo”.

El funcionario manifestó que durante la pandemia, se trabaja en el mantenimiento de los edificios, como la delegación y la terminal, aprovechando que hay una menor circulación de gente. Asimismo, en tareas sobre las calles y el levantado de ramas, entre otras “cosas estructurales”.

Finalmente, explicó que no debe tomar cuidados especiales, más allá de los que tenía, para preservar su estado de salud. “Estoy muy contento con haber asumido en el cargo. La función específica cada vez me entusiasma más”, concluyó.

