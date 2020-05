Wilson: “No soy el dueño del pueblo, las puertas están abiertas pero si vienen a pasear se nos va de las manos”

Desde hoy en Claromecó se habilitan las visitas para que quienes no son residentes en la localidad puedan constatar el estado de sus viviendas. El director del Organismo Descentralizado, Guillermo Wilson, recordó por LU 24 que el horario para ingresar con ese fin es 7 a 20. “Se podrán revisar las casas durante dos horas”, remarcó a la vez que informó que “hay un control policial”.

Tras darse a conocer su teléfono personal, “Billy” aclaró que “no soy el dueño del pueblo. Ofrezco mi número para cualquier inquietud que tenga el vecino de Claromecó o de Tres Arroyos. Lo atiendo todas las veces que puedo. Mientras hablo con ustedes me siguen llegando. Tengo 300 sin poder atender mientras hablo con LU 24”.

“La orden se dio desde el Municipio de Tres Arroyos, del que soy funcionario y esto es parte, no es una localidad aparte. Este aislamiento es a nivel nacional no solo en Claromecó”, expresó.

“Yo puedo hasta entender que alguno venga a distraerse un poco porque los 50 días de encierro le hacen mal a cualquiera y claro que tiene derecho el habitante de Tres Arroyos, pertenecemos al mismo distrito, pero lamento la mala interpretación y esta pseudogrieta que se viene formando en los último años y me gustaría poder subsanar. Yo conocí este pueblo por mis abuelos que vivían en Tres Arroyos. Tendremos costumbres diferentes pero somos lo mismo”, expresó.

“Hoy hay calles anegadas, techos rotos, gente que no tiene leña y que la está pasando mal. Entonces estoy todo el tiempo atendiendo el teléfono aunque es imposible atender a todos”, remarcó.

“Esto que está pasando es inédito, ha generado muchísimos problemas económicos y gente sin trabajar por lo tratamos de cubrir las necesidades básicas”, agregó.

Tras implementarse esta iniciativa de los días martes y jueves, “reconozco que se calmó el teléfono”. “Hubo gente que vino a pasear, hasta un caso con un trailer con una moto. Terminando pagando justo por pecadores”, admitió.

El funcionario también dijo que “hay problema con la gente que trabaja de lunes a viernes. Eso se está contemplando porque es el problema de muchos. Pero si se hace una excepción para el fin de semana pasa lo que pasó este sábado”, sostuvo.

Wilson recomendó tramitar el permiso de circulación y después dirigirse a Claromecó: “acá están las puertas abiertas”. Pero hizo hincapié en que “si vienen a pasear se nos va de las manos y termina pasando lo que pasó”.

Por otra parte, confirmó que las lanchas pesqueras están saliendo ya que están habilitadas por cuestiones de sustento alimenticio.

“Es un momento difícil en el que asumí. De a poco se irá abriendo con elasticidad”, declaró.

“Somos la misma familia, la gente de Tres Arroyos es bienvenida y quiero recomponer ese lazo que en los últimos años se fue deteriorando”, finalizó.

