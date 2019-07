Wolff: “cambiar años de fiesta es venir a hacer un esfuerzo para crecer aunque duela”

El legislador y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, habló por LU 24 y dijo que “cambiar años de fiesta es venir a hacer un esfuerzo para crecer aunque duela”.

“La suma del poder público al servicio de robo”

“Venimos de años en donde solo pensar en denunciar a un funcionario del Poder Ejecutivo de turno era temerario. Es un criterio y filosofía de vida denunciar lo que está mal. Hoy parecería otro país, hay un vicepresidente preso al igual que un ministro de Planificación”, sostuvo. Y consideró que “la causa Ciccone Calcográfica de alguna manera es el ejemplo de la suma del poder público al servicio de robo”.

Al ser consultado sobre por qué la elección se polariza, expresó que “habría que preguntarles a aquellos que en su moral el robo no les pesa en la intención de voto”. En este sentido, recordó que desde su espacio promueven el proyecto de “ficha limpia” para que no puedan presentarse como candidatas las personas que tengan condenas firmes por delitos graves.

“Veneran la corrupción”

“No es casualidad que tengamos tanto gobernantes corruptos porque hay una gran parte de la sociedad argentina que no solo tolera la corrupción sino que la venera: hay gente que va a aplaudir a Boudou que está condenado, lo mismo que De Vido”, manifestó.

“Nos hacemos cargo de lo que hemos hecho, toca pegar el volantazo”

“Nosotros estamos con un proyecto y una comunicación homogénea, cada uno con su impronta, nos hacemos cargo de lo que hemos hecho como que también que hay gente que la está pasando mal porque venir a cambiar años de fiesta es venir a hacer un esfuerzo, lo entendemos porque lo vemos y vivimos. Nos toca pegar el volantazo y duele, hasta en el bolsillo, pero hay que hacerlo para empezar a crecer”, afirmó.

“Son un gran rejunte que terminará a los tiros”

Finalmente, sobre el adversarios más firme que tiene Juntos por el Cambio disparó: “enfrente hay un gran rejunte, diciendo cada uno lo que le parece, porque viene uno de cada lado y no se define lo que quieren. Cuando fueron a recibir todos juntos a Perón en Ezeiza terminaron a los tiros y si llegasen al poder también lo harán. Alberto Fernández es un hombre que ha perdido la seriedad”, finalizó.