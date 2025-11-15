XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo” – Nómina de seleccionados

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH y el Museo Municipal José A. Mulazzi, informan, tal como indican los puntos sobre juzgamiento de las Bases y Condiciones del XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”, la nómina de artistas seleccionados en las categorías Dibujo y Pintura. Éstos son:

Categoría dibujo:

De La Cal, Guillermina

Dona, Luis

Bertolino, Constanza

Cañellas, Hernán

Feijó, Alejandra

Fernández Bonet, Victoria

Camozzi, Federico

Hernandorena, Nicolás

Herrera, Ezequiel

Pérez, Antonella

Pérez Bouzas, Inés

Ricciardulli, Jorge Alberto

Rebollo, Lucas

Serqueira, Sebastián

Arango, Carmen Lucía

Ambroj, Marina

Costanzo, Hugo

La Vega, Rocío

Petre, Horacio Gustavo

Franchi, María Cecilia

Quintana, Fabio Marcelo

Rocha, Jorge Adrián

Ruiz Agüero, Rocío

Rocino, Lucas

Urquiaga, Juan

Ajmer, Ricardo

Categoría Pintura:

Ambrosius, Diana

Duré, Guillermo

Acuña, Juan Francisco

Dabos, Jorge

Fiabane, Julia

Ferreyra, Viviana

Guerra, Luciana

González, Susana

Furguelle, Fernanda

Pozo Swhindt, Marcos

Rupp, Tomás

Soriano, Maximiliano

Tenaglia, Alberto

Thomson, Laura

Trenco Roberto

Villalba, Daniel

Wolf, Nehuen

Wicky, Mariano

Duport, Gonzalo

Bonus, Alberto

Febre, Stella Maris

Manchiola, Juan Carlos

Mendigueren, María Marcela

Ozacar, Juan

Ricaldoni, Hernán

Ruiz, Roberto D.

Roglich, María M.

Verkuyl, Ivonne

Fernádez, Melina

Cabe destacar que, dichos seleccionados, deberán enviar sus obras al museo a partir del lunes 17/11 hasta el martes 02/12 (inclusive).

Museo Municipal José A. Mulazzi, Av. San Martín 323, CP 7500, Tres Arroyos, Pcia Buenos Aires. De lunes a viernes de 7 a 14 horas (sin excepción).

La Dirección de Cultura, Educación y DD. HH extiende su agradecimiento a todos los artistas que participaron de este prestigioso salón y felicita a los que resultaron seleccionados.

