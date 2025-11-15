XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo” – Nómina de seleccionados
La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH y el Museo Municipal José A. Mulazzi, informan, tal como indican los puntos sobre juzgamiento de las Bases y Condiciones del XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”, la nómina de artistas seleccionados en las categorías Dibujo y Pintura. Éstos son:
Categoría dibujo:
De La Cal, Guillermina
Dona, Luis
Bertolino, Constanza
Cañellas, Hernán
Feijó, Alejandra
Fernández Bonet, Victoria
Camozzi, Federico
Hernandorena, Nicolás
Herrera, Ezequiel
Pérez, Antonella
Pérez Bouzas, Inés
Ricciardulli, Jorge Alberto
Rebollo, Lucas
Serqueira, Sebastián
Arango, Carmen Lucía
Ambroj, Marina
Costanzo, Hugo
La Vega, Rocío
Petre, Horacio Gustavo
Franchi, María Cecilia
Quintana, Fabio Marcelo
Rocha, Jorge Adrián
Ruiz Agüero, Rocío
Rocino, Lucas
Urquiaga, Juan
Ajmer, Ricardo
Categoría Pintura:
Ambrosius, Diana
Duré, Guillermo
Acuña, Juan Francisco
Dabos, Jorge
Fiabane, Julia
Ferreyra, Viviana
Guerra, Luciana
González, Susana
Furguelle, Fernanda
Pozo Swhindt, Marcos
Rupp, Tomás
Soriano, Maximiliano
Tenaglia, Alberto
Thomson, Laura
Trenco Roberto
Villalba, Daniel
Wolf, Nehuen
Wicky, Mariano
Duport, Gonzalo
Bonus, Alberto
Febre, Stella Maris
Manchiola, Juan Carlos
Mendigueren, María Marcela
Ozacar, Juan
Ricaldoni, Hernán
Ruiz, Roberto D.
Roglich, María M.
Verkuyl, Ivonne
Fernádez, Melina
Cabe destacar que, dichos seleccionados, deberán enviar sus obras al museo a partir del lunes 17/11 hasta el martes 02/12 (inclusive).
Museo Municipal José A. Mulazzi, Av. San Martín 323, CP 7500, Tres Arroyos, Pcia Buenos Aires. De lunes a viernes de 7 a 14 horas (sin excepción).
La Dirección de Cultura, Educación y DD. HH extiende su agradecimiento a todos los artistas que participaron de este prestigioso salón y felicita a los que resultaron seleccionados.