Ya en febrero Kicillof estaba en contra de un registro de vacunados como votó Todos en Tres Arroyos

27 abril, 2021 Leido: 141

En una conferencia de prensa que brindó en febrero en Necochea, en el marco de las reuniones con intendentes que realizaba para analizar la situación sanitaria durante la temporada estival, el gobernador Axel Kicillof se expresó en contra de la difusión de listas de vacunados contra el coronavirus y aseguró que su publicación constituye una violación a las leyes. El bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos votó a favor, sin embargo, de una iniciativa de esta naturaleza en la última sesión del Cuerpo, interpuesta por la bancada de Juntos por el Cambio.

“Cuando dicen ahora publiquen la lista, les quiero decir algo: los datos médicos de una persona, por ejemplo si alguien viene y dice yo me quiero vacunar porque tengo un problema cardiaco, son información personalísima. Es un delito por la ley de Protección de Datos personales y la ley de secreto profesional. No se puede decir, más allá de que expondríamos a gente que está enferma de algo, que decidió decir o no que tiene un problema cardiaco, y está en su derecho y lo protege el Estado, que no lo va a exponer”.

En la misma alocución, Kicillof les pidió a los intendentes y a la oposición a que “busquen vacunar dentro de las normas y sin poner en riesgo la campaña, que tiene que ser veloz. Que los controles sean los mayores posibles, y hay que agregar más para que no pase ni uno. En el 148 y la página se va a poder denunciar ‘se vacunó Fulanito’, pero en los pueblos se sabe, llega la información. Trabajamos para que en la Provincia se cumpla la prioridad”.

El bloque del oficialismo gobernante acompañó con su voto, en la última sesión del Concejo, a Juntos por el Cambio en un proyecto de ordenanza que prevé la creación de un registro municipal de vacunados con el nombre, número de DNI, pertenencia a grupo de riesgo y vacuna aplicada. Justo lo que Kicillof deploró en Necochea, ya en el mes de febrero.

