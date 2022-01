Ya está en marcha con tiempo de descuento la organización de la 53° Fiesta Provincial del Trigo

18 enero, 2022 Leido: 737

Los primeros días de marzo se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo en nuestra ciudad. Son muchos los aspectos a tener en cuenta dada la situación sanitaria que vive el país y donde Tres Arroyos no es ajena, y en ese sentido, Francisco Santarén, presidente de la fiesta dijo: “Con respecto al aumento de casos de Covid, es una situación que nos mantiene preocupados, nunca dijimos que la fiesta se suspende, está más que en pié, estamos analizando junto a la Secretaría de Salud como vamos a implementar el sistema de trabajo sanitario preventivo y de cuidados, recordemos que nuestra fiesta es totalmente al aire libre y eso también es ventajoso”.

Por otra parte también, Panchito Santarén contó sobre su experiencia en otros eventos nacionales similares, “todos los eneros recorremos los grandes festivales del País, este año Cosquín y Jesús María no los vamos a visitar, pero si fuimos a otros no tan conocidos pero importantes del país, como lo es el Festival Nacional del Malambo, en la ciudad de Laborde, provincia de Córdoba. Es un evento más chico pero federal, ya que van delegaciones de todo el país a participar. Siempre la idea es ver cómo se desarrollan otras fiestas para sumar en calidad a la nuestra, con algunas innovaciones que se pueden implementar en nuestra Fiesta provincial, que tiene un nivel de Fiesta Nacional realmente. Con respecto a los espectáculos de nuestra fiesta, siempre tratamos de cumplir con las sugerencias de la gente, lógicamente no podemos complacer a todos, pero tratamos de ser variados en lo que viene. Tenemos una variedad para todos los gustos y para la familia”

