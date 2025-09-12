Ya estamos en la Rural

12 septiembre, 2025 0

LU 24 llevará todas las alternativas de la 168 Exposición Rural, que inicia este viernes hasta el domingo 14.

El móvil La Perseverancia Seguros está instalado ya en el predio de Ruta 228, para llevar las principales alternativas de la muestra, con notas a los expositores, la ceremonia inaugural y los distintos eventos que se producirán durante todo el fin de semana.

Una vez más, la radio dice presente en cada evento de gran convocatoria, en este caso, destinado a unir una vez más al campo con la ciudad.

