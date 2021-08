Ya están los horarios del torneo de inferiores de fútbol

19 agosto, 2021 Leido: 11

El torneo de las divisiones inferiores del fútbol local ya tiene fecha y horarios. El sábado 21 los partidos se jugarán desde las 13 horas, en su mayoría, a excepción de los cotejos a disputarse en la cancha de la ACDC que comenzarán a las 11 hs.

Sub 13 jugarán 30 minutos, Sub 15 lo harán 35 minutos y Sub 17 jugarán 40 minutos.

1ª fecha

Zona A:

Boca vs. Once Corazones en Sub 13 y Sub 17.

El Nacional vs. Copetonas en Sub 13 y Sub 17.

ACDC vs. Unión en Sub 13.

Cascallares vs. Villa en Sub 13 y Sub 17.

Alumni vs. Huracán en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Zona B:

Colegiales vs. San Martín en Sub 13.

Quilmes vs. Independencia en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Garmense vs. Agrario en Sub 13 y Sub 15.

Central vs. Olimpo en Sub 13.

Volver