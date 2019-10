Ya pasaron 50 años, y hay LU 24 para rato

El hombre de por sí, por naturaleza, es optimista. Y nosotros como medio de comunicación más aún. Hoy LU24 Radio Tres Arroyos cumple nada más y nada menos que 50 años en el aire.

No solo la fecha sirve como para ordenar sucesos que hacen a la textura, al tejido de una historia que hoy tiene 50 años para contar.

50 años en la historia de la humanidad, no es nada. 50 años con un medio de comunicación en marcha y creciente siempre, es una eternidad.

Estamos acostumbrados en LU 24 a hablar en plural. A desterrar el “yo” y utilizar mayormente el nosotros.

Esta radio, que nunca dejó de transmitir el mensaje a su audiencia en 50 años, hoy suma un día más. Y es más que especial, porque ser un joven de 50 abre expectativas para imaginar un futuro, tal vez, mejor al presente.

Este momento de país no es bueno para nadie. Y los medios de comunicación también estamos azotados por el temporal que creemos que en algún momento va a pasar.

Justicias e injusticias. Bebimos agua de todos los sabores. Desde la más pura hasta la envenenada, pero no vamos a dejar un solo minuto de seguir haciendo fuerza día a día para seguir adelante.

Hace 50 años un grupo de vecinos de Tres Arroyos se inspiraron para poner una radio en la ciudad. Proyectaron, sumaron, restaron y multiplicaron sus deseos. Invirtieron, corrieron riesgos, enfrentaron todos los vaivenes de la Argentina, aún con los momentos sorpresivos menos pensados.

Pero no faltó ganas, trabajo, deseos de seguir, y hasta un toque de audacia.

Por esta radio pasaron todos los acontecimientos de Tres Arroyos. Por sus micrófonos hablaron todos. Por la radio de Tres Arroyos se escucharon las mejores noticias y se dieron también las peores. Esa es la misión del medio.

La radio estuvo siempre rodeada de buena gente, de grandes colaboradores, de excelentes profesionales, pero también fue necesario compartir con quienes no tenían el compromiso, las ganas y la sinceridad del resto.

Igualmente los momentos pasaron. Y ante las adversidades vamos a seguir engordando el dial todos los días.

Somos plenamente informativos y sabemos con seguridad que nos sobra fuerza y por más duro que sea el hueso para roer, le vamos a hacer frente. Aunque lo peor venga como un tren de frente no nos van a faltar la fuerza para intentarlo.

En 50 años hay mucho para agradecer, de adentro y de afuera. Especialmente de adentro, porque fueron y son mayoría los que desearon e hicieron lo mejor para la Radio.

Los amigos que se suman momento a momento. Los avisadores, que se constituyen en nuestro sustento, y el mayor capital que es la inmensa audiencia del sudeste de la provincia de Buenos Aires que tiene en LU24 un verdadero medio amigo que estuvo, está y estará junto a cada uno de los grandes “escuchadores de radio” que nos animan momento a momento a no decaer.

En este día en que LU 24 cumple sus primeros 50 años, llegue el agradecimiento especial al grupo humano que es el motor de esta emisora. A los que la sostienen en todo sentido y a los que le dan valor teniéndola como preferida. Vaya el recuerdo y el enorme reconocimiento a los fundadores que soñaron con una radio para Tres Arroyos, que esta nueva generación se compromete y jura que la va a defender de las injusticias, a cualquier precio.