Ya se palpita la 1º Edición de la Expo Consumo de LACTRES y CONNECTA

27 septiembre, 2025

A partir de las 15 horas, en instalaciones de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, comenzará a desarrollarse la primera Expo Consumo de LACTRES y CONNECTA, y uno de sus responsables, Rodrigo Fuentes, dijo: “las dos empresas forman parte del mismo grupo, estamos contentos y expectantes. Tenemos presencia de 28 empresas que nos acompañan y hemos trabajado mucho en la organización”, además contó que está todo dispuesto para que puedan comprar online.

Hay un buen movimiento de clientes e interesantes en la previa. La presencia de un stand del Banco Provincia es “realmente importante para nosotros”, dijo Fuentes.

Por otra parte, también contó que gente de la zona ha confirmado su presencia, “y la convocatoria ha superado nuestras expectativas”.

