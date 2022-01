Ya se pide pase sanitario en la Terminal de Ómnibus de Tres Arroyos

27 enero, 2022 Leido: 192

Con estricto cumplimiento se lleva adelante en la provincia el pedido de pase sanitario en viajes de media y larga distancia. En Tres Arroyos se acata la normativa, aunque se viene recomendando desde el comienzo de temporada cumplir con el esquema vacunatorio.

Daniel Blanco, de Vía Bariloche, dijo “efectivamente ya está confirmado que a partir de hoy se solicite el Pase sanitario, o cualquier documentación que certifique el esquema de vacunación completo. Recordemos que nosotros al momento de la venta del pasaje le informamos a la gente lo que necesita para viajar y luego el chofer controlará el cumplimiento de esta reglamentación para poder subir al micro, de no estar en orden no podrán viajar y perderá el boleto”.

Blanco dijo que “desde que arrancó la temporada vengo avisando a los pasajeros que debían tener el pase, no todas las provincias se manejan del mismo modo con respecto a las exigencias sanitarias”, en cuanto a la temporada “es muy buena, casi que no la esperábamos tan buena, explotó en la primera quincena, se mantuvo en la segunda y estimo que esto seguirá así hasta marzo. Los destinos más elegidos son las playas y el sur también es un clásico, de todas formas los lugares elegidos son variados”, sostuvo.

Volver